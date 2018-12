Bayern profiteert van verlies Dortmund; assists voor De Guzman en Boëtius

Bayern München heeft woensdagavond in de slotfase drie belangrijke punten gepakt tegen RB Leipzig. Franck Ribéry was bij de thuisploeg belangrijk.

Bayern München - RB Leipzig 1-0

Bayern leek de draad in de Bundesliga weer te hebben opgepakt na drie opeenvolgende zeges, maar tegen Leipzig liet het voetbal weer veel te wensen over. De bezoekers waren voor rust misschien wel de betere partij, al kregen beide ploegen één grote kans om de score te openen. Na 25 minuten leverde Péter Gulácsi een uitstekende redding om de 1-0 van Robert Lewandowski te voorkomen. De doelman tikte de bal tegen de paal en ook Leipzig zou het aluminium treffen, want Dayot Upamecano knikte de bal tien minuten later tegen de lat. Zodoende bleef het voor rust bij 0-0.



In de tweede helft had Bayern, nog altijd zonder de geblesseerde Arjen Robben, een groot overwicht aan balbezit. Het duel kwam echter, net als voor rust, maar moeizaam op gang. Het tempo lag laag en het aantal grote kansen was klein. In de slotfase van de wedstrijd voerde Bayern de druk echter op; Niklas Süle miste een grote kans van dichtbij en Gulácsi redde weer op een inzet van Lewandowski, voordat Bayern toch op voorsprong kwam. Franck Ribéry, in de eerste helft ingevallen voor de geblesseerd geraakte Serge Gnabry, kreeg de bal voor de voeten in het strafschopgebied, kapte en haalde doeltreffend uit: 1-0. De achterstand op koploper Dortmund, dat dinsdag van Fortuna Düsseldorf verloor, is nog zes punten.



1.FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2-2

Met Jean-Paul Boëtius in de basiself kende Mainz een vliegende start in de streekderby tegen Eintracht Frankfurt, waar Jonathan De Guzman aan de aftrap stond en Jetro Willems op de reservebank zat. Na tien minuten stond de thuisploeg op voorsprong, nadat Robin Quaison kiezelhard raak schoot op aangeven van Jean-Philippe Mateta. Het duurde twintig minuten voordat Eintracht Frankfurt de score weer gelijk trok. Na een snelle counter leverde Filip Kostic de bal af bij Luka Jovic, die van dichtbij de 1-1 tegen het net schoof. Vijf minuten later kwam Mainz weer op voorsprong. Jean-Paul Boëtius stelde Quaison in staat om zijn tweede van de avond aan te tekenen.



Mainz kon de voorsprong echter niet vasthouden tot de rust, want in de blessuretijd van de eerste helft trok Eintracht Frankfurt de score weer gelijk. Vanuit een hoekschop van De Guzman kopte Jovic ook zijn tweede treffer van de wedstrijd binnen. De tweede helft in de Opel Arena was aanzienlijk minder spectaculair. Nadat Willems in het veld was gekomen voor De Guzman, kreeg Boëtius nog een goede kans. Eintracht-doelman Kevin Trapp voorkwam dat de thuisploeg voor derde keer op voorsprong kwam, waardoor het treffen in een 2-2 gelijkspel eindigde.



Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1-1

Bij Werder Bremen verscheen Davy Klaassen aan de aftrap, terwijl Joshua Brenet bij tegenstander Hoffenheim op de reservebank begon. Justin Hoogma behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Hoffe, dat na een halfuur spelen op voorsprong kwam. Nico Schulz behield na een lange rush het overzicht, behield het overzicht en vond Leonardo Bittencourt. Tien minuten na rust bracht de thuisploeg de stand weer op gelijke hoogte. Een voorzet van Ludwig Augustinsson werd bij de tweede paal binnen gekopt door Theodor Gebre Selassie. In de slotfase vielen er over en weer kansen te noteren, onder meer voor Milot Rashica en Andrej Kramaric. In de gelijke stand kwam echter geen verandering meer, waardoor de middenmoters de punten moeten delen.



Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1-2

Schalke had al sinds 2013 niet meer in eigen huis van Leverkusen gewonnen en daar kwam woensdag geen verandering in. De bezoekers grepen na 25 minuten de leiding, toen Aleksandar Dragovic attent reageerde nadat een geplaatst afstandsschot van Leon Bailey tegen de binnenkant van de paal vloog. Het werd even daarna 0-2 via Lucas Alario, die door Wendell werd bediend op de rand van het strafschopgebied, een knappe draaibeweging uitvoerde en de verre hoek vond. Doelman Ralf Fährmann dacht de bal te hebben, maar tastte mis. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Haji Wright er 1-2 van, maar daar bleef het bij in Gelsenkirchen.



SC Freiburg - Hannover 96 1-1

De hekkensluiter van de Bundesliga kende een dramatische start in Freiburg. Na drie minuten spelen stond de thuisploeg al op voorsprong, dankzij een benutte strafschop van Luca Waldschmidt. Hannover 96 zat niet bij de pakken neer en stond tien minuten later weer op gelijke hoogte. Een hoekschop van Pirmin Schwegler werd door Felipe achter Freiburg-doelman Alexander Schwolow gewerkt. De levendige openingsfase bleek geen opmaat naar een spectaculair duel, want in de overige 75 minuten vielen er geen doelpunten meer te noteren. Voor Hannover 96 een kostbaar punt, want de rode lantaarn in de Bundesliga wordt zodoende overgedragen aan 1.FC Nürnberg.