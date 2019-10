'Bayern München ziet Eriksen als opvolger voor routinier met vertrekwens'

Christian Eriksen is met een aflopend contract een interessante speler voor diverse Europese topclubs.

Hij werd de afgelopen weken in verband gebracht met en , en lijkt er nu een optie bij te hebben. Volgens het Duitse Sport1 heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van de Deens international van .

De 27-jarige Eriksen lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van Tottenham. Hij weigert een nieuw contract te tekenen, waardoor zijn werkgever actie moet ondernemen.

Volgens diverse Engelse media is de club bereid om hem in januari te verkopen, waarmee voorkomen zou worden dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt. Real Madrid en Manchester United willen naar verluidt in januari werk maken van de komst van de ex-Ajacied.

Bayern München heeft ook interesse, al lijkt de Duitse grootmacht te mikken op een zomerse transfer. De -club heeft volgens Sport1 de interesse bij het kamp-Eriksen al bekendgemaakt. Hij wordt in Beieren gezien als de eventuele vervanger van Thomas Müller.

De Duits international is ontevreden bij Bayern en zou een vertrek overwegen. Hij is dit seizoen onder trainer Niko Kovac niet langer zeker van een vaste basisplaats en moet genoegen nemen met een rol als invaller.

Volgens BILD heeft Müller al gesprekken gehad met de clubleiding van Bayern over een vertrek in de winter. De dertigjarige aanvallend ingestelde middenvelder kwam dit seizoen slechts tot 286 speelminuten, terwijl hij de jaren daarvoor nog een belangrijke rol speelde voor zijn club.

Er zou veel interesse zijn voor Müller, wiens rol onder bondscoach Joachim Löw in de nationale ploeg is uitgespeeld.