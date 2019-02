Bayern München wint ondanks snelste eigen doelpunt aller tijden

Bayern München heeft vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning in de Bundesliga geboekt, ondanks een historisch snel eigen doelpunt.

Het team van Niko Kovac, die nog niet over de geblesseerde Arjen Robben kon beschikken, zegevierde met 2-3 over FC Augsburg, ondanks het incasseren van het snelste eigen doelpunt ooit in de Bundesliga. Kingsley Coman was met twee treffers en een assist doorslaggevend. Door de overwinning komt Bayern op slechts twee punten van koploper Borussia Dortmund, dat pas komende maandag bij 1. FC Nürnberg speelt.

In een zeer onderhoudende eerste helft kwam zowel Augsburg, dat niet over de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw kon beschikken, als Bayern, dat dinsdag in de Champions League tegen Liverpool speelt, tweemaal tot scoren. De ploeg van Manuel Baum kwam na dertien seconden al aan de leiding: een bal van Philipp Max werd door Leon Goretzka achter Manuel Neuer gewerkt en daarmee maakte hij het snelste eigen doelpunt in de geschiedenis van de Bundesliga: 1-0. Ruim een kwartier later poetste Bayern de achterstand weg. Joshua Kimmich kreeg veel ruimte aan de zijkant en na diens voorzet was Coman net wat sneller dan Jan Moravek: 1-1.



Bayern had veel balbezit, maar had het tegelijkertijd niet makkelijk met het tactische voetbal van Augsburg, dat in de 23e minuut wederop op voorsprong kwam. Het leer kwam in het strafschopgebied enigszins gelukkig via Michael Gregoritsch bij Ji Dong-won, die vanaf een meter of veertien uithaalde: 2-1. Bayern zocht met man en macht naar de 2-2, had pech dat een kopbal van Robert Lewandowski op de lat eindigde, maar in de extra tijd van de eerste helft sloeg het team van Kovac toch toe. Coman kreeg veel ruimte na voorbereidend werk van Goretzka en mikte het leer tussen de benen van doelman Gregor Kobel.Een voltreffer van David Alaba in de 53e minuut gaf de doorslag. Na een combinatie met Coman dook de Oostenrijker op links in het strafschopgebied op en eindigde zijn schot in de rechterhoek: 2-3. Het duel kon daarna nog alle kanten op, maar vooral omdat Bayern de kansen niet afmaakte. Lewandowski, Goretzka en Coman hadden het vizier niet op scherp staan, waardoor Augsburg tot aan de laatste seconden de hoop had om nog tot 3-3 terug te komen. Domper op de zege was voor Bayern het uitvallen van Coman, vlak voor tijd. Bayern stond daardoor met tien man op het veld, daar Kovac al driemaal gewisseld had.