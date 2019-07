Bayern München wil doorpakken en aast op deal: "We zijn nog niet akkoord"

Bayern Munchen wil langer door met Robert Lewandowski. De spits kan binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuw contract.

Lewandowski geldt al jarenlang als een belangrijke speler in de hoofdmacht van de Rekordmeister. "We zijn nog niet akkoord, maar het is een feit dat Robert zich erg goed voelt bij Bayern", aldus directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.



"Een dergelijke speler wil je niet kwijt", vervolgt Rummenigge, geciteerd door diverse Duitse media. Lewandowski is momenteel dertig jaar, maar de leeftijd van de aanvaller vormt voor Bayern geen obstakel. "Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een paar jaar op het hoogste niveau mee kan", aldus de Duitser.



Lewandowski ligt nu nog tot de zomer van 2021 vast bij de Duitse grootmacht. De 106-voudig international van Polen is sinds 2014 actief voor Bayern, nadat de topclub hem had overgenomen van . Tot op heden heeft Lewandowski 242 wedstrijden gespeeld voor Bayern, met 191 doelpunten en 47 assists tot gevolg.



Bayern heeft deze zomer afscheid genomen van onder anderen Arjen Robben en Franck Ribéry, waardoor de topclub de rest van de aanval graag intact wil houden. Lewandowski geldt als de belangrijkste speler in de voorste linie. De ervaren aanvalsleider heeft diverse prijzen gepakt met Bayern, waaronder vijf keer de landstitel.