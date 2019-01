Bayern München werkt mee aan transfer: jaarsalaris van 7,5 miljoen

Sandro Wagner is niet langer speler van Bayern München.

Der Rekordmeister communiceert dat de 31-jarige aanvaller is verkocht aan Tianjin TEDA, de nummer veertien van het voorbije seizoen in de Chinese Super League. Wagner stond nog tot medio 2020 onder contract bij Bayern.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic bevestigt dat Wagner zelf om een transfer heeft gevraagd: "Hij kreeg een zeer aantrekkelijke aanbieding uit China en we hebben zijn verzoek ingewilligd. We bedanken Sandro voor zijn tijd bij Bayern en wensen hem het allerbeste en veel succes toe in China", besluit de bestuurder.



Volgens BILD ontvangt Bayern een transfersom van vijf miljoen euro en gaat Wagner zelf 7,5 miljoen euro netto per jaar verdienen. Hij zal zijn handtekening zetten onder een verbintenis voor twee jaar en kan dus vijftien miljoen gaan verdienen bij Tianjin. Bij die club gaat Wagner samenspelen met onder anderen Alexandre Pato.



Wagner komt uit de jeugdopleiding van Bayern, maar verder dan acht wedstrijden in het eerste elftal kwam de achtvoudig international in zijn eerste periode niet. Het had overigens niet veel gescheeld of Wagner was in de Eredivisie terechtgekomen, want FC Groningen meldde zich in 2009 concreet bij Duisburg en PSV bracht zelfs een bod van twee miljoen euro uit.



"PSV is natuurlijk wél een grote club, dus ik neem aan dat Sandro daar zeker naar zal willen luisteren", zei zaakwaarnemer Thomas Kroth daar toen over. Wagner bleef echter nog een half jaar bij Duisburg en vertrok toen naar Werder Bremen. Via Kaiserslautern, Hertha BSC, SV Darmstadt en dus Hoffenheim keerde hij vorig jaar terug bij Bayern. In 38 wedstrijden kwam Wagner tot elf doelpunten en drie assists.