Bayern München weigert tweetal aan nationale teams af te staan

Bayern München geeft Lucas Hernández en David Alaba geen toestemming om zich te melden bij hun nationale teams.

Hernández werd vrijdag door bondscoach Didier Deschamps opgeroepen voor de komende EK-kwalificatieduels van Frankrijk tegen IJsland en Turkije. De 23-jarige verdediger kwam de laatste twee wedstrijden van Bayern echter niet in actie vanwege een knieblessure. Bayern meldt dan ook dat Hernández gewoon in Duitsland blijft.

"We gaan de nationale ploegen laten weten dat hun spelers niet fit zijn. Daarna zullen de doktoren zich uitspreken", bevestigde directeur Hasan Salihamidzic zaterdag. Behalve Hernández moet ook Alaba zich afmelden. De Oostenrijkse international brak tegen een rib.

Lees beneden verder

loopt nu het risico de FIFA-voorschriften te overtreden, maar Salihamidzic is stellig dat beide spelers absoluut niet weggaan uit Beieren. "Als er bij een speler een blessure wordt ontdekt, is het duidelijk dat hij niet in actie kan komen."

Deschamps moet de komende interlands niet alleen Hernández missen, want ook doelman Hugo Lloris is er niet bij. De sluitpost van Tottenham Hotspur liep zaterdag een zware blessure op in de uitwedstrijd tegen (3-0 verlies). Lloris kwam na een sprong helemaal verkeerd op de grond terecht.

Tottenham heeft inmiddels naar buiten gebracht dat Lloris bij die actie een ontwrichte elleboog heeft opgelopen. Het is nog niet bekend voor hoelang de Fransman buitenspel zal staan.