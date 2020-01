'Bayern München waagde vier pogingen voor Dani Olmo na deal met Leipzig'

Dani Olmo werd in deze transferperiode gelinkt aan verschillende Europese topclubs. De aanvaller koos uiteindelijk voor RB Leipzig.

De aanvaller koos uiteindelijk voor de overstap van Dinamo Zagreb naar , dat circa 25 miljoen euro neerlegde voor de transfer. Olmo stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van , maar der Rekordmeister greep ondanks verwoede pogingen naast de Spanjaard.

Volgens Sportske Novosti hebben de de beleidsbepalers van Bayern viermaal het verzoek bij Dinamo neergelegd om het aanbod van Leipzig terzijde te leggen. Zodoende zouden de Duitsers de gelegenheid hebben om een betere aanbieding te doen.

Bayern was echter te laat, want Dinamo was reeds tot een akkoord gekomen met Leipzig. Daarnaast wilde Olmo na een gesprek met trainer Julian Nagelsmann alleen nog maar naar de koploper in de .

Bayern is niet de enige club die faalde in de jacht op Olmo, zo weet bovenstaand Kroatisch medium verder te melden. wilde ook ver gaan voor de jonge aanvaller, maar Olmo zag een verhuizing richting het San Siro niet zitten. Een overstap naar Leipzig had op dit moment in zijn loopbaan de voorkeur. Ook geruchten dat vijftig procent van de transferopbrengst naar Olmo gaat wordt naar het rijk der fabelen verwezen.

De aanvaller en zijn zaakwaarnemer houden een afgesproken percentage over, maar zeker niet de helft, zoals in verschillende buitenlandse media naar voren is gebracht.

Olmo in het recente verleden ook gelinkt aan onder meer , en , tekende in Leipzig een contract tot medio 2024. Bij Dinamo hoopt men dat de vertrokken aanvaller een succesvolle loopbaan tegemoet gaat.

"De timing is perfect voor hem en de club. Ik hoop dat Dani gelukkig is met deze keuze, ik wens hem alle succes toe. Zijn prestaties in Duitsland zal ik zeker blijven volgen", aldus Dinamo-directeur Matej Skegro in gesprek met Sportske Novosti.