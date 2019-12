'Bayern München verrast en gaat voor komst van Tete'

Het is maar de vraag of Leroy Sané binnen afzienbare tijd een transfer naar Bayern München maakt.

Braziliaanse en Duitse media maken zondag melding van concrete belangstelling van der Rekordmeister voor Tete, die eigenlijk Mateus Cardoso Lemos Martins heet. De vleugelaanvaller maakte in februari van dit jaar voor vijftien miljoen euro de overstap van de Porto Alegre naar Shakhtar Donetsk.

Tete is naar verluidt een serieus alternatief voor Sané, die al ruim een jaar in beeld bij Bayern. Om uiteenlopende redenen is de Duitse topclub er vooralsnog niet in geslaagd om de buitenspeler van aan te trekken en nu lijkt men over te schakelen naar plan B.

Media in Brazilië maken melding van onderhandelingen tussen Bayern en Shakhtar, al houdt de club uit Oekraïne naar verluidt halsstarrig vast aan de vraagprijs van vijftig miljoen euro.

Bayern sprak ook al met zaakwaarnemer Paulo Bueno, die gebaat is bij een transfer. De belangenbehartiger heeft liefst een kwart van de transferrechten in zijn bezit, terwijl voormalig werkgever Gremio nog vijftien procent van de rechten behouden heeft.

Lees beneden verder

Een dergelijke constructie kan voor Bayern mogelijk een obstakel zijn als deze tegen de regels rondom Third Party Ownerships ingaat. De wereldvoetbalbond FIFA keurde de transfer in februari echter goed.

Tete kende amper aanpassingsproblemen bij Shakhtar en was in 27 duels in alle competities goed voor 8 doelpunten en 6 assists. Ook in de groepsfase van de liet de vleugelaanvaller een goede indruk achter, al moest hij door blessureleed ook enkele duels laten schieten.

Bayern deed in het verleden al zaken met Shakhtar: in 2015 kwam Douglas Costa voor dertig miljoen euro naar Beieren.