Bayern München verliest wéér; Borussia Dortmund wint in speciaal shirt

Borussia Mönchengladbach heeft de koppositie in de Bundesliga met verve verdedigd.

De ploeg van Marco Rose zegevierde zaterdag in eigen huis over regerend landskampioen en slaat een gat van zeven punten met de titelverdediger. volgt op een punt na een zege op het TSG van Alfred Schreuder.

blijft in het spoor dankzij een riante overwinning op . Dat deed men in een gitzwart tenue, verwijzend naar de industriële identiteit van de regio.

- Bayern München 2-1

In een doelpuntloze eerste helft zette de ploeg van Hansi Flick vanaf de eerste seconde de toon. Bayern speelde in een bijzonder hoog tempo en kreeg legio kansen op een doelpunt, maar net als in de voorgaande ontmoeting met liet de titelverdediger na om deze te benutten.

Een domper was ook het uitvallen van Corentin Tolisso, die zich al na twintig minuten moest laten vervangen door Ivan Perisic. De manier waarop Bayern druk zette en verdedigde zorgde ervoor dat de thuisploeg in de eerste 45 minuten geen noemenswaardige kansen rondom het doel van Manuel Neuer kon creëeren.

Perisic brak vier minuten na rust de ban: na een goede combinatie met Thomas Müller schoot de invaller met links de openingstreffer achter Yann Sommer. De tegentreffer van die Fohlen, na een uur spelen, viel uit het niets.

Na een voorzet van Jonas Hoffman vanaf rechts stond de defensie van Bayern niet goed en kon Ramy Bensebaini ongehinderd zijn hoofd tegen de bal zetten: 1-1. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar vlak voor tijd sloeg de koploper toe.

Na een overtreding van Javi Martinez op Marcus Thuram kreeg de Spanjaard zijn tweede gele kaart en verzilverde Bensebaini de toegekende strafschop: 2-1.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim 3-1

Hoffenheim won tussen begin oktober en begin november zes officiële wedstrijden op rij, maar de laatste twee duels in de leverden slechts één punt op voor het elftal van Alfred Schreuder.

Leipzig won zijn twee laatste competitiewedstrijden op eigen veld zeer ruim (met 8-0 van en met 4-1 van 1. FC Köln) en toonde vanmiddag opnieuw zijn kracht in de eigen Red Bull Arena.

Hoffenheim had in het eerste halfuur werkelijk niets in de melk te brokkelen en moest na elf minuten voetballen reeds capituleren. Leipzig schakelde razendsnel om via onder anderen Patrik Schick, waarna aanvalsleider Timo Werner vanbinnen het strafschopgebied de 1-0 tegen de touwen schoof.

Hoffenheim kreeg in het laatste kwartier voor rust iets meer grip op het aanvalsspel van Leipzig, maar echt in de problemen kwam de formatie van Julian Nagelsmann nimmer.

De belangrijke 2-0 volgde vervolgens vrijwel onmiddellijk na de onderbreking en kwam opnieuw van de voet van Werner, die ditmaal een strafschop benutte na een overtreding van Stefan Posch. Marcel Sabitzer gooide de wedstrijd zeven minuten voor tijd definitief in het slot, alvorens Ermin Bicakcic de eer redde voor Hoffenheim.

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 5-0

Het team van Lucien Favre was in de eerste helft de betere ploeg en de ruststand van 1-0 was dan ook verdiend. Marco Reus had na tien minuten al een goede kans op een openingsgoal en drie minuten voor rust opnieuw, met succes.

Na een heerlijke bal van Lukasz Piszczek rondde de aanvaller oog in oog met Zack Steffen goed af. Op slag van rust viel bijna de 2-0, maar een aanval over negen schijven kon niet door Jadon Sancho verzilverd worden en was ook misschien onterecht geweest voor het goed verdedigende Fortuna.

In de tweede helft liep Dortmund fors uit en werd Steffen nog vier keer gepasseerd. Na een door de VAR afgekeurd doelpunt van Jadon Sancho, wegens buitenspel van Reus, verscheen in de 52e minuut de 2-0 op het scorebord.

Na een pass van Sancho op het juiste moment tekende Thorgan Hazard voor de tweede treffer. Sancho nam op aangeven van Reus de 3-0 voor zijn rekening en daarna was het Hazard die Reus bediende: 4-0. Het slotakkoord kwam op naam van Sancho, na een goede actie van Achraf Hakimi.

- FSV Mainz 05 2-1

In een eerste helft met een hoog tempo en veel intensiteit hielden de teams elkaar in evenwicht. De thuisploeg startte goed, kreeg veel kansen, maar tegen de verhouding kwam Mainz op voorsprong dankzij een schitterende knal van Levin Öztunali.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, gaf de moed niet op en kwam dankzij een rake inzet van Marco Richter nog voor rust op gelijke hoogte. Een rake strafschop van Florian Niederlechner na een uur spelen gaf de doorslag: 2-1. Bij de bezoekers stonden Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis.

- 1-0

Freiburg presteert dit seizoen verrassend sterk in de Bundesliga en ook het Wolfsburg van Jeffrey Bruma en Wout Weghorst moest er zaterdagmiddag aan geloven.

Beide Nederlanders maakten de negentig minuten vol bij de bezoekers, maar konden niet voorkomen dat Freiburg in de absolute slotfase aan de haal ging met de overwinning. Jonathan Schmid groeide in de 85ste minuut van de wedstrijd uit tot matchwinner, door de bal van ruim buiten het strafschopgebied prachtig in het doel te schieten.