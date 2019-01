Bayern München verhoogt bod op Chelsea-talent Hudson-Odoi

De Engelsen gaan het lastig krijgen om hun talent te behouden, aangezien de Duitse kampioen een miljoenenbod heeft uitgebracht.

Bayern München heeft het bod op Callum Hudson-Odoi verhoogd naar zo'n 33 miljoen euro. De Rekordmeister heeft daardoor de beste papieren om de 18-jarige aanvaller vast te leggen, weet Goal.



Het bod vanuit München is het laatste in een reeks van verschillende benaderingen die eind december begonnen. Chelsea staat nu op een belangrijk punt. Het is The Blues namelijk nog niet gelukt om het contract van de jongeling te vernieuwen.



Bij het begin van dit seizoen kreeg Hudson-Odoi van zijn club een nieuw contract voor vijf seizoenen aangeboden. De Engelsman was echter voorzichtig met ondertekenen, omdat hij eerst wilde zien hoeveel speeltijd hij zou krijgen onder de nieuwe manager Maurizio Sarri.



Tot nu toe kwam het talent pas zes keer in actie bij Sarri. Bayern München heeft een mooie ontwikkelingspad voor hem opgesteld, want in de Allianz Arena zou hij de kans kunnen krijgen om op den duur de plek van Arjen Robben en Franck Ribéry over te nemen.



Door het duidelijke plan dat Bayern met de speler heeft, en de geboden miljoenen, is de Duitse kampioen de belangrijkste gegadigde om Hudson-Odoi vast te leggen. Juventus, Real Madrid en Borussia Dortmund hebben in het verleden ook interesse getoond.



Na de recente overwinning op Crystal Palace zei Sarri hoe lastig het is om speelminuten te geven aan de jeugdinternational, die met Engeland Onder-17 het WK won.



"Ik vind Callum een hele goede voetballer, hij heeft de potentie om een topspeler te worden, maar hij moet zich nu eerst verbeteren", aldus Sarri op Selhurst Park. "Aan de bal vind ik hem heel goed. Hij moet werken aan zijn loopacties zonder de bal."



"Als vleugelspeler moet hij ook in defensief opzicht beter worden. Maar nogmaals, hij heeft de potentie om een belangrijke speler te worden, in zowel het Engelse als het Europese voetbal."

"Ik denk dat Callum misschien meer zou kunnen spelen, maar het is niet makkelijk. Op dit niveau is het lastig om een speler uit de jeugdacademie te kiezen die meteen klaar is om te spelen. Dat geldt niet alleen hier, maar ook in de rest van Europa.



"Barcelona en Real Madrid hebben soms één of twee spelers uit de eigen jeugd, Juventus nul en Paris Saint-Germain ook nul", ging de Italiaan verder. "Ik denk dat wij van geluk mogen spreken, want wij hebben Ethan Ampadu, Andreas Christensen en Odoi. We hebben geluk, of onze academie is gewoon heel goed."



Bayern's poging op Hudson-Odoi over te nemen komt kort na het nieuws over Christian Pulisic, die voor 64 miljoen euro is overgenomen van Borussia Dortmund en meteen aan de Duitsers wordt verhuurd. Als de Amerikaan zich komende zomer op Stamford Bridge meldt, zal Odoi waarschijnlijk nog verder in de pikorde dalen.