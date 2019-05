Bayern München spreekt zich uit: "Hij kan de club beter verlaten"

Jérôme Boateng doet er volgens voorzitter Uli Hoeness goed aan Bayern München deze zomer te verlaten.

De Bayern-preses deed deze uitspraken na de 0-3 zege op in de finale van de DFB-Pokal van afgelopen zaterdag, die de verdediger vanaf de bank bekeek. "Ik adviseer Boateng om op korte termijn te vertrekken", tekent Kicker op uit de mond van Hoeness.

"Ik denk dat een nieuwe uitdaging hem goed zou doen", vervolgt de voorzitter van der Rekordmeisterzijn gesprek met de Duitse sportkrant. "Hij heeft duidelijk een andere omgeving nodig. Aan zijn lichaamstaal van de afgelopen dagen is te zien dat Jérome niet gelukkig is hier." Boateng hield zich afzijdig tijdens de festiviteiten na het kampioensduel met (5-1 zege) van vorige week zaterdag. In plaats daarvan ging hij richting zijn familie op de tribune van de Allianz Arena. Ook na de bekerzege in het Olympisch Stadion van Berlijn verliet de routinier snel het veld.



Boateng heeft ondanks de successen van Bayern een moeizaam seizoen achter de rug. De dertigjarige verdediger moet Niklas Süle voor zich dulden in het hart van de verdediging. Laatstgenoemde vormt al enige tijd een duo met Mats Hummels. Daarnaast is hij niet langer welkom bij het Duitse elftal, wat overigens ook geldt voor Hummels en Thomas Müller. Bondscoach Joachim Löw nam de maatregel enkele maanden na het desastreus verlopen WK, toen die Mannschaftals regerend wereldkampioen in de groepsfase werd uitgeschakeld.



Voor Boateng, sinds 2011 verbonden aan de grootmacht uit Zuid-Duitsland, was vorig jaar concrete belangstelling van Paris Saint-Germain, maar tot een deal met de Franse topclub kwam het echter nooit. De verbintenis van de ervaren verdediger in München loopt door tot medio 2021, waardoor Bayern een transfersom kan vragen aan belangstellende clubs, al zijn er nog geen serieuze gesprekken geweest met gegadigden.