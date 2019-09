Bayern München spreekt veel vertrouwen uit in 'groot talent' Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee heeft een contract tot de zomer van 2023 getekend bij Bayern München, zo meldt de Duitse topclub donderdag via de officiële kanalen.

De aanvaller, die in de zomer van 2017 inruilde voor het avontuur bij der Rekordmeister, lag nog tot medio 2020 vast, maar Bayern is overtuigd dat men met de Nederlander een toptalent in huis heeft.

"Ik ben hartstikke blij dat ik een nieuw contract heb getekend bij een van de beste clubs ter wereld", zo laat de achttienjarige jeugdinternational van Oranje weten op de site van Bayern.

'Ik wil graag verder leren met de professionals tijdens de trainingen. Mijn grote doel is om op een gegeven moment voor het eerste elftal te spelen."



Hasan Salihamidzic, technisch directeur bij de Duitse grootmacht, laat weten verheugd te zijn met de nieuwe deal voor Zirkzee. "Joshua is een groot talent."

"Hij presteert al op constante basis goed bij het tweede team. We gaan proberen om zijn ontwikkeling verder voort te zetten. Hopelijk bereikt hij op een gegeven moment het punt dat hij doorbreekt bij het eerste."