'Bayern München onderhandelt met Manchester City over megadeal'

Duits international Leroy Sané keert na dit seizoen mogelijk terug naar de Bundesliga.

Diverse Engelse media melden dat alles in het werk gaat stellen om de buitenspeler over te nemen van . De grootmacht heeft zich al gemeld bij the Citizens om te onderhandelen over een megadeal inzake Sané, die onder manager Josep Guardiola regelmatig veroordeeld is tot een plek op de bank.

Het is nog onzeker of Sané daadwerkelijk zal verkassen, daar de Engelse topclub eigenlijk niet zit te wachten op een vertrek van de 23-jarige Duitser. Bayern heeft naar verluidt wel toestemming gekregen om te praten met de entourage van de aanvaller, daar Manchester City weet dat Sané momenteel niet blij is met zijn situatie. De dribbelaar ligt nog tot medio 2021 vast en heeft in de afgelopen periode meerdere contractaanbiedingen van de Engelsen geweigerd.



De leiding van de kersverse kampioen van Engeland wil niet het risico lopen dat Sané in de loop der tijd minder waard wordt, waardoor men toch nog rekening houdt met een transfer. Technisch directeur Txiki Begiristian heeft aan bekenden verteld dat hij denkt aan een scenario waarbij Sané wordt verkocht. Dat de ex-speler van ongelukkig is met zijn rol onder Guardiola zou een transfer bespoedigen.



Sané zou bij Bayern als opvolger gelden voor Arjen Robben en/of Franck Ribéry, die deze zomer afscheid nemen van der Rekordmeister. De topclub denkt ook aan Nicolas Pépé en heeft zestig miljoen euro geboden voor de aanvaller. wil echter tachtig miljoen vangen, waardoor Bayern de ogen openhoudt voor andere opties. Ook onder meer aast op Pépé, die nog tot medio 2022 vastligt.