Bayern München mist Neuer in drie cruciale duels

Manuel Neuer kan de komende twee weken niet in actie komen voor Bayern München. De doelman is geblesseerd geraakt.

Bayern won zondag met 1-4 bij dankzij treffers van Kingsley Coman (twee), Serge Gnabry en Leon Goretzka. Het uitvallen van Neuer was echter een flinke tegenvaller. De 33-jarige Duitser kon kort na rust niet verder vanwege een spierblessure in zijn kuit. Sven Ulreich was zijn vervanger.



Uit een onderzoek door de clubartsen van Bayern is gebleken dat Neuer veertien dagen niet kan spelen. Hij mist daardoor de thuiswedstrijd tegen en de halve finale van de , eveneens tegen Bremen, terwijl ook het duel met FC Nürnberg waarschijnlijk te vroeg komt. Mats Hummels raakte zondag ook geblesseerd, maar de verwachting is dat hij na een paar dagen rust weer fit is.



kende een stroeve start van het seizoen en lange tijd moest de Rekordmeister in de achtervolging op koploper . Door acht overwinningen in de laatste negen competitieduels, met onder meer een 5-0 zege op BVB, heeft het elftal van Niko Kovac alles echter weer in eigen hand. De voorsprong op Dortmund is nu één punt.Na de duels met Werder Bremen (thuis) en Nürnberg (uit) speelt de lijstaanvoerder nog tegen (thuis), (uit) en (thuis). Dortmund sluit het seizoen af tegen Freiburg (uit), (thuis), Werder Bremen (uit), Fortuna Düsseldorf (thuis) en (uit).