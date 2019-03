Bayern München maakt van Lucas Hernández duurste aankoop ooit

Lucas Hernández maakt na dit seizoen de overstap naar Bayern München, zo communiceert de Duitse club via de officiële kanalen.

Der Rekordmeister maakt een bedrag van tachtig miljoen euro over naar , waarmee de 23-jarige vleugelverdediger de duurste aankoop in de clubgeschiedenis is. Hernández ondertekent in München een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt.

De Franse vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van Atlético Madrid en speelde inmiddels 110 wedstrijden in de hoofdmacht van los Colchoneros, waarvan 22 dit seizoen. Hernández maakte afgelopen zomer deel uit van de Franse nationale ploeg, die in Rusland wereldkampioen werd. Het contract van de verdediger in de Spaanse hoofdstad liep nog tot medio 2024 en bevatte een afkoopclausule van tachtig miljoen, die Bayern nu dus geactiveerd heeft. Er werd al een tijdje gespeculeerd over de komst van Hernández naar München.



"Ik ben zeer blij dat we met Lucas een van de beste verdedigers én een wereldkampioen hebben kunnen binnenhalen. Hij kan als centrumverdediger en back uit de voeten en zet de traditie van Franse spelers in dienst van Bayern voort", zo laat sportief directeur Hasan Salihamidzic weten op de website van . Bij de medische keuring is schade aan de rechterknie ontdekt, waaraan Hernández direct geopereerd zal worden. Hierdoor zal de vleugelverdediger weer fit zijn voor de start van volgend seizoen.



"Dit is een hele belangrijke dag in mijn carrière. Bayern is een van de grootste clubs in Europa en ik ben trots dat ik met deze club om de prijzen mag gaan strijden. Ik wil Atlético bedanken voor de geweldige tijd, die club zal altijd in mijn hart zitten. Het is mooi dat ik nu bij Bayern de volgende stap kan gaan zetten", zo laat Hernández weten. De Franse vleugelverdediger was de belangrijkste naam die werd genoemd in de renovatieplannen van Bayern.versterkte zich eerder al met Benjamin Pavard, die overkomt van .