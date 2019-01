Bayern München looft 'zeer goede voetballers' van Ajax: "We zullen zien"

Bayern München wil zich met oog op komend seizoen flink gaan versterken en diverse namen worden genoemd, waaronder ook die van een Ajax-duo.

De topclub uit Zuid-Duitsland heeft in de Bundesliga een achterstand van zes punten op Borussia Dortmund, terwijl Niko Kovac over een relatief oude selectie beschikt. Belangrijke spelers als Arjen Robben en Franck Ribéry zijn aan hun laatste maanden in de Allianz Arena bezig. Robert Lewandowski uitte onlangs zijn zorgen over de toekomst van der Rekordmeister.

Lewandowski gaf aan dat Bayern er beter aan doet om twee topvoetballers te halen dan vijf goede voetballers. "Ik begrijp wat Lewy wil zeggen", vertelt technisch directeur Hasan Salihamidzic woensdag in gesprek met BILD . "Maar als je een team bouwt, moet je aandacht schenken aan datgene wat nodig is. Het aantal spelers dat we komende zomer willen halen, staat nog open."



"We moeten een goede mix vinden tussen jonge talenten en leiders met ervaring", vervolgt Brazzo . Eén van de talenten die Bayern voor komend seizoen op het oog heeft, is Callum Hudson-Odoi. De aanvaller heeft nog een contract tot volgend jaar zomer met Chelsea. "We willen deze voetballer halen", erkent de technisch directeur. "Ik ben volledig overtuigd van zijn capaciteiten. We zijn met Chelsea in gesprek."



Frans international Lucas Hernández van Atlético Madrid maakt ook een zeer goede kans op een transfer naar Beieren. "We hebben al diverse keren met Atlético gesproken en dat zullen we nog vaker gaan doen. Maar zijn komst in de winter is niet realistisch." Ook de namen van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong doen de ronde als mogelijke versterkingen. "Het zijn beiden zeer goede voetballers met een geweldig potentieel. Maar we zullen moeten zien wat komende zomer nodig is."



Bayern gaat in de komende maanden bepalen of de optie tot koop in het contract van James Rodriguez zal worden gelicht. De Duitsers kunnen de Colombiaan, die op huurbasis in Duitsland actief is, vóór 15 juni voor een bedrag van 42 miljoen euro van Real Madrid overnemen. Uitsluitend kopen om later met winst te verkopen, komt niet in het woordenboek van Bayern voor. "Dat is niet de stijl van de club. Als we voor zo’n speler kiezen, dan blijft hij onderdeel van het team."