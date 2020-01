Bayern München liet 'koopje van 25 miljoen euro' bewust lopen

Bayern München had Timo Werner afgelopen zomer voor het relatief lage bedrag van 25 miljoen euro kunnen overnemen van RB Leipzig.

Dat verhaal doet BILD woensdag uit de doeken. Toenmalig trainer Niko Kovac, die een belangrijke stem had in het transferbeleid van der Rekordmeister zag echter geen heil in het aantrekken van de aanvaller.

Bayern heeft een onbegrensd vertrouwen in Robert Lewandowksi, waardoor men Werner liet lopen. "Timo Werner is een uitstekende speler die een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug heeft, maar wij hebben hier Robert Lewandowski al lopen", laat technisch directeur Hasan Salihamidzic weten aan BILD.

"Robert past perfect in onze speelstijl. Hij kan met zijn techniek en overzicht als geen ander uit de voeten in de kleine ruimte. Hij weet daarnaast altijd in krappe ruimtes altijd een oplossing te vinden met de bal."

Interim-coach Hansi Flick kan daarnaast ook gebruik maken van Joshua Zirkzee, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in München.

Salihamidzic denkt om voornoemde redenen dat de door verschillende clubs begeerde Werner minder goed zou passen in de manier van spelen van Bayern. "Timo heeft met zijn snelheid veel meer ruimte nodig."

"Die ruimte kreeg hij ook altijd in de spelsystemen die Leipzig hanteerde. Ze hebben hun speelstijl echter aangepast, maar de ruimtes daar voorin zijn nog steeds niet zo klein als die bij Bayern."

Werner heeft inmiddels zijn contract bij Leipzig verlengd tot medio 2023, met naar verluidt een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro voor komende zomer.

De 23-jarige aanvaller is recentelijk al genoemd bij en . Sky Deutschland meldde dinsdag dat op zeer korte termijn een bod neerlegt in Leipzig op de 29-voudig international van Duitsland.