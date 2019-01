Bayern München komt met blessurenieuws; CL-duel mogelijk in gevaar

Franck Ribéry is voorlopig uit de roulatie, zo meldt Bayern München via de officiële kanalen. Hij mist mogelijk het eerste CL-duel met Liverpool.

De Fransman heeft aan het einde van het trainingskamp in Qatar een spierscheuring opgelopen in zijn bovenbeen. De 35-jarige vleugelspeler liep die kwetsuur op tijdens een trainingspartijtje. Hoeveel weken Ribéry nodig heeft voor zijn herstel, wordt niet gemeld door der Rekordmeister .

De Duitse topclub geeft aan dat de aanvaller 'voorlopig' niet beschikbaar is. Volgens diverse Duitse media ligt Ribéry minstens drie tot vier weken in de lappenmand, waardoor het eerste Champions League-duel met Liverpool op 19 februari mogelijk ook nog in gevaar komt.



Bayern hervat de tweede seizoenshelft volgende week vrijdag met een uitduel met TSG Hoffenheim. Of Arjen Robben kan meedoen, is nog maar de vraag. De voormalig Oranje-international is nog niet helemaal hersteld van de bovenbeenblessure die hij vorig jaar opliep. Robben werkt in Qatar individueel aan zijn herstel.