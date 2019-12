Bayern München komt één doelpunt tekort; Zirkzee maakt debuut

Bayern München heeft de groepsfase van de Champions League zonder puntverlies afgesloten.

De ploeg van Hansi Flick stapte ook in de laatste groepswedstrijd tegen als winnaar van het veld en eindigt zodoende met achttien punten uit zes duels als eerste in Groep B.

Bayern kwam één doelpunt tekort om het recordaantal treffers van Paris Saint-Germain in een groepsfase te evenaren: 24 om 25. Tottenham, dat al zeker was van overwintering in het miljardenbal, verzamelde tien punten.

Het -ticket is voor Olympiacos, dat Rode Ster Belgrado móést verslaan en daar ook in slaagde. Een rake strafschop van Youssef El-Arabi in de slotfase gaf de doorslag.

- Tottenham Hotspur 3-1

De ploeg van Flick beloonde zichzelf na een goede openingsfase met de openingsgoal in de veertiende minuut: een pass van Serge Gnabry kwam wat gelukkig bij Kingsley Coman, die het leer laag in de verre hoek schoot.

Zes minuten later was het Ryan Sessegnon die een door Jerome Boateng van richting veranderde bal achter Manuel Neuer schoot: 1-1. Het duel werd er echter niet leuker op, al mikte Gnabry de bal in de 39e minuut nog op de paal. Het eerste bedrijf leek zodoende in 1-1 te eindigen, maar op slag van rust sloeg Bayern toe.

Na een goede aanval over links eindigde een inzet van Alphonse Davies vanaf een meter of zeven op de linkerpaal, waarna Thomas Müller de rebound benutte: 2-1. Philippe Coutinho schoot in de extra tijd nog op de lat.

Domper op de eerste helft voor der Rekordmeister was het uitvallen van Coman na 27 minuten: hij werd vervangen door Müller. In de tweede helft was het veelal eenrichtingsverkeer richting het doel van Paulo Gazzaniga en de derde treffer van Bayern na een uur spelen kwam dan ook niet uit de lucht vallen.

Coutinho ontving de bal van Davies aan de linkerkant van het strafschopgebied, werd amper onder druk gezet en schoot het leer vanaf een meter of zeventien in de verste hoek: 3-1. Dat was tevens het laatste wapenfeit, daar de druk bij beide ploegen er wel af was.

Neuer had twaalf minuten voor tijd nog wel een goed antwoord op een vrije trap van Christian Eriksen. Vier minuten voor het einde maakte Joshua Zirkzee zijn officiële debuut voor de Beierse topclub: de aanvaller kwam binnen de lijnen voor Ivan Perisic.

Olympiacos - Rode Ster Belgrado 1-0

Het meeste gevaar in de eerste helft kwam van de thuisploeg, al waren het veelal schoten van afstand en werd Milan Borjan niet echt getest. Het was juist Rode Ster Belgrado dat vlak voor rust dé kans van de eerste helft kreeg.

Lees beneden verder

Na een overtreding van Guilherme op Marko Marin schoot Tomané de bal vanaf elf meter tegen de lat. De tweede helft mocht er absoluut zijn, met kansen over en weer. Rajiv van La Parra kwam na 58 minuten in het veld voor Tomané.

Twee minuten later kwam Rode Ster bijzonder goed weg toen El-Arabi een voorzet van Konstantinos Tsimikas op de paal werkte. Niet veel later was het Borjan die kon voorkomen dat Daniel Podence er alsnog 1-0 van kon maken.

Vier minuten voor het einde viel alsnog de beslissing: een voorzet van Tsimikas ging tegen de arm van Jander, waarna El-Arabi vanaf elf meter Borjan de andere kant opstuurde.