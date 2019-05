Bayern München klopt mogelijk aan bij PSV: "Ik kan er weinig over zeggen"

Bayern München denkt volgens diverse Duitse media achter de schermen na over een scenario waarbij Niko Kovac vertrekt.

Het eerste seizoen van de trainer bij de Duitse grootmacht verloopt niet vlekkeloos en ook de landstitel is met nog een speelronde te gaan nog niet zeker. Onder anderen Mark van Bommel zou volgens BILD op het lijstje van opvolgers staan.

Bayern wil hoe dan ook een coach voor de groep hebben staan die de Duitse taal machtig is. Van Bommel speelde van medio 2006 tot januari 2011 voor de Duitse topclub, waarna hij nog actief was bij en . De coach, die in zijn eerste seizoen als trainer van PSV geen prijzen gaat pakken, ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in Eindhoven.



Van Bommel wilde dinsdag niet ingaan op de geruchten. "Er zijn geruchten, maar zolang er niets concreets is, kan ik er weinig over zeggen. Pas daarna ga je over iets nadenken", zo citeerde de NOS . Op de vraag waarom de oud-middenvelder niet met zekerheid kon zeggen dat hij volgend seizoen wederom de leiding heeft bij PSV, antwoordde hij: "Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin bij PSV."



Ook Ralf Rangnick van RB Leizpig is een optie als Bayern de landstitel en/of de winst van de beker misloopt en Kovac zodoende het veld moet ruimen. Volgend jaar staat Julian Nagelsmann voor de groep bij de huidige nummer drie van de en Rangnick zou niet wederom een rol op de achtergrond ambiëren. De zestigjarige Duitser staat open voor een nieuw avontuur als trainer.