Bayern München incasseert nieuwe dreun met wegvallen wereldkampioen

Bayern München krijgt na het wegvallen van Niklas Süle nu opnieuw te maken met een tegenvaller in de verdediging.

Lucas Hernández is namelijk niet ongeschonden uit het -duel met Olympiacos van dinsdagavond (2-3 overwinning voor Bayern) gekomen en is de komende tijd niet inzetbaar.

De Franse verdediger heeft in het duel op Griekse bodem een scheurtje in de binnenband van zijn rechterenkel opgelopen, zo communiceert zijn werkgever woensdagmiddag via de officiële kanalen. Hoe lang Hernández, die vorig jaar nog wereldkampioen werd met Frankrijk, aan de kant zal staan wordt niet uit de doeken gedaan, maar Bayern laat wel weten dat hij ‘voorlopig’ niet kan spelen.

Met het wegvallen van Hernández nemen de defensieve zorgen voor trainer Niko Kovac toe. Süle scheurde afgelopen weekend in de wedstrijd tegen een kruisband en de kans is groot dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Met Benjamin Pavard, Jérôme Boateng en Lars Lukas Mai heeft Bayern nu nog drie centrale verdedigers over, al kampt laatstgenoemde eveneens met fysieke ongemakken. Javi Martínez zou eventueel ook centraal achterin kunnen spelen.

Naast de blessure kwam Bayern ook nog met wat goed nieuws. Martínez en Serge Gnabry hebben eveneens lichte klachten overgehouden aan de wedstrijd tegen Olympiacos. Zij zijn echter gewoon beschikbaar voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Union Berlin van aankomende zaterdag.