Bayern München-icoon treedt toe tot RvC en wordt op termijn ook voorzitter

Bayern München heeft een akkoord bereikt met Oliver Kahn over een vijfjarig dienstverband.

De voormalig doelman en aanvoerder van der Rekordmeister treedt per 1 januari 2020 toe tot de Raad van Commissarissen van de club. De Duitsers hebben meer plannen met Kahn, want de bedoeling is dat hij na twee jaar ook voorzitter én algemeen directeur wordt.

Op dit moment is Karl-Heinz Rummenigge de voorzitter en algemeen directeur van Bayern, maar zijn contract loopt op 31 december 2021 af. Kahn neemt nadien het stokje over van Rummenigge. "Met het oog op de toekomst zijn we ervan overtuigd dat Oliver Kahn de perfecte kandidaat is voor de positie van algemeen directeur van Bayern", reageert Uli Hoeness, die zelf binnenkort aftreedt als president van de RvC.

"Oliver is een belangrijke speler in de geschiedenis van onze club. Hij was aanvoerder van Bayern en het Duitse nationale team voor vele jaren en hij heeft bijna elke titel die te winnen is gewonnen", vervolgt Hoeness, die opmerkt dat Kahn ook in het zakenleven succesvol is.

"Na zijn spelerscarrière behaalde hij een MBA in algemeen management en bouwde parallel zijn eigen bedrijven op. Oliver Kahn heeft verstand van voetbal en van zaken en hij draagt het DNA van Bayern."

Kahn zelf reageert verheugd op zijn aanstelling. "Het is een grote eer dat ik eerst mag toetreden tot de Raad van Commissarissen en later ook algemeen directeur en voorzitter mag worden", aldus de oud-international. "Ik wil de RvC, onder leiding van Uli Hoeness, bedanken voor het vertrouwen. Sportief en financieel succes, solidariteit met de fans, een verantwoorde benadering van de geschiedenis en waarden van de club, dat is waar Bayern voor staat."