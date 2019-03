Bayern München hekelt actie van Löw: "De timing irriteert ons"

Bayern München is niet te spreken over de actie van bondscoach Joachim Löw, die drie spelers van de Duitse grootmacht niet meer zal selecteren.

Löw besloot eerder deze week dat hij Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng niet langer nodig heeft bij de nationale ploeg. De coach bracht een onverwacht bezoek aan München om zijn keuze duidelijk te maken aan de spelers en daar is men bij de club allesbehalve blij mee. "We waren verrast door het onaangekondigd bezoek", laat Bayern weten in een verklaring op de clubsite.



Het moment waarop Löw zijn beslissing bekendmaakt, is verrassend. De laatste interland van Duitsland vond namelijk plaats op 19 november 2018. "Het feit dat de spelers en het publiek drie maanden later worden geïnformeerd, net voor belangrijke wedstrijden, irriteert ons. We zijn van mening dat de timing en omstandigheden van deze beslissing voor de spelers en het publiek twijfelachtig zijn." Bayern speelt zaterdag in de Bundesliga tegen VfL Wolfsburg en neemt het vier dagen later in de Champions League op tegen Liverpool.



De topclub uit Beieren laat weten bijzonder trots te zijn op de spelers. "Bayern heeft veel respect voor de prestaties van Thomas, Mats en Jérôme, die ze hebben behaald met de nationale ploeg. Müller (100 caps), Hummels (70 caps) en Boateng (76 caps) hebben 246 interlands voor het Duitse nationale team gespeeld. Ze hebben een zeer succesvolle periode meegemaakt met de wereldtitel in 2014 als hoogtepunt."



Als titelhouder verliep het WK van 2018 in Rusland veel minder voor Die Mannschaft . In een groep met Zweden, Mexico en Zuid-Korea eindigde Duitsland als vierde en kon zodoende na de groepsfase al terug nar huis. Er werd getwijfeld aan de positie van Löw, maar de bondscoach mocht aanblijven. Nu kiest hij voor een nieuwe start met de nationale ploeg. Woensdag 20 maart speelt Duitsland een oefeninterland tegen Servië.