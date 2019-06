"Bayern München heeft nog geen bod uitgebracht, zo ver is het nog lang niet"

Bayern München staat deze zomer voor een flinke renovatie van de selectie en der Rekordmeister ziet in Leroy Sané een geschikte aanwinst.

De Duitse grootmacht zou volgens eerdere berichten uit Engeland zelfs al een bod van tachtig miljoen euro hebben neergelegd bij , maar hier is volgens algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge geen sprake van.

"Wij hebben geen bod uitgebracht, zo ver is het nog lang niet. Eerst moet de speler zelf beslissen of hij het zich kan voorstellen om naar Bayern te komen. Zodra dit het geval is, zullen wij concreet in gesprek gaat met Manchester City", laat de sportbestuurder weten aan BILD. De kampioen van de is echter wel in gesprek met het kamp-Sané: "De speler is de belangrijkste factor."



"Blijkbaar heeft Leroy nog geen beslissing genomen, Hasan Salihamidzic (technisch directeur, red.) voert te gesprekken. Ik vind hem wel een opwindende speler, vanwege zijn voetbalkwaliteiten en vanwege het type voetballer dat hij is", sluit Rummenigge af. Sané verdedigt sinds de zomer van 2016 de kleuren van the Citizens en ligt nog vast tot medio 2021.



De aanvaller zou echter niet tevreden zijn met de speeltijd die trainer Josep Guardiola hem biedt en de Engels landskampioen staat naar verluidt ook niet helemaal afwijzend tegenover een transfer. Sané lijkt in ieder geval van plan op korte termijn van zaakwaarnemer te wisselen: waar hij zijn zaken eerst nog liet behartigen door moeder Regina, is hij nu in gesprek met het management van onder meer David Beckham.