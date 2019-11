'Bayern München heeft nieuwe topkandidaat na 'nee' van Rangnick'

Ralf Rangnick wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München.

Volgens BILD zit de ex-trainer van onder meer en niet te wachten op een dienstverband in Beieren en heeft hij de club 'nee' verkocht. De clubloze Arsène Wenger zou nu de topfavoriet zijn om het stokje over te nemen van de inmiddels ontslagen Niko Kovac.

Kovac stond al langere tijd onder druk en kreeg zijn ontslag na de 5-1 nederlaag van vorig weekend tegen . Erik ten Hag werd genoemd als kandidaat in München, maar in aanloop naar de wedstrijd tegen gaf de -trainer aan dat hij niet op een tussentijds vertrek zit te wachten. Ten Hag zei Bayern een prachtige club te vinden. "Maar ik maak het seizoen af bij Ajax."

Rangnick was volgens Duitse media topkandidaat om Kovac op te volgen in de Allianz Arena. De head of sport and development van Red Bull heeft ruimschoots ervaring in de . Hij was eerder trainer van onder meer , , Schalke en Leipzig, terwijl hij ook sportief directeur was bij Leipzig en Red Bull Salzburg. Rangnick werd afgelopen zomer al in verband gebracht met Bayern, maar toen besloot de clubleiding het vertrouwen in Kovac uit te spreken.

Wenger is volgens BILD nu de topkandidaat om Bayern tot aan het einde van het seizoen onder zijn hoede te nemen. De Franse trainer zit zonder club nadat hij in 2018 verliet. Wenger staat er goed op bij de Duitse clubleiding en heeft een streepje voor omdat hij de Duitse taal machtig is.

Ook Massimiliano Allegri is in beeld, maar Bayern heeft na Carlo Ancelotti liever niet opnieuw een trainer die geen Duits spreekt.