'Bayern München heeft genoeg gezien van voormalige recordaankoop'

Bayern München telde in de zomer van 2017 een bedrag van minimaal 41,5 miljoen euro neer om Corentin Tolisso los te weken bij Olympique Lyon.

Daarmee was de Fransman destijds de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

Tweeënhalf jaar later is Tolisso zijn record inmiddels kwijt aan landgenoot Lucas Hernández en ook op sportief gebied is de samenwerking niet uitgelopen op een daverend succes.

Tolisso werd met de verwachting dat hij een dragende kracht op het middenveld van der Rekordmeister zou worden naar München gehaald.

Meer teams

Mede door een zware knieblessure is deze wens echter nooit helemaal uitgekomen en ook in de huidige voetbaljaargang moet hij genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

BILD weet dinsdagavond zelfs te melden dat Bayern zich heeft voorgenomen om Tolisso aankomende zomer van de hand te doen.

De 21-voudig international van Frankrijk, die in 2018 met zijn land wereldkampioen werd, komt nauwelijks in de plannen van interim-trainer Hansi Flick voor en startte dit kalenderjaar enkel tijdens de bekerwedstrijd tegen TSG in de basis.

Lees beneden verder

Tolisso is na Joshua Kimmich, Thiago Alcântara, Leon Goretzka, Thomas Müller en Philippe Coutinho optie nummer zes op het middenveld en is zelf ook niet tevreden met deze rol.

Alleen een 'explosie' van Tolisso in het restant van het seizoen kan Bayern er nog van weerhouden om hem aankomende zomer de deur uit te doen, zo voegt BILD toe.

De koploper van de hoopt het geld dat de middenvelder op zal brengen, en de ruimte in het salarishuis dat zijn vertrek oplevert, te kunnen gebruiken om droomdoelwit Kai Havertz op te pikken bij .