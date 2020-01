Bayern München haalt 'nieuwe Manuel Neuer' transfervrij binnen

Alexander Nübel vervolgt zijn loopbaan bij Bayern München.

De 23-jarige doelman beschikt over een aflopend contract bij zijn huidige werkgever en Die Knappen lieten eind vorige maand al weten dat de sluitpost deze verbintenis niet wil verlengen. Bayern maakt zaterdagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van Nübel, die het seizoen wel afmaakt in Gelsenkirchen.

De komst van Nübel hing al enige tijd in de lucht. De doelman, die vanwege zijn speelstijl en vanwege het feit dat hij afkomstig is van Schalke in Duitsland al wordt omschreven als ‘de nieuwe Manuel Neuer', werd ook genoemd bij clubs als en , maar in de Duitse pers heersten er weinig twijfels dat zijn toekomst in München zou liggen.

Nübel heeft zich nu voor vijf jaar verbonden aan Der Rekordmeister.

Nübel is sinds begin vorig jaar de eerste keus onder de lat bij Schalke. De jonge doelman verdreef destijds de ervaren Ralf Fährmann onder de lat vandaan en kreeg afgelopen zomer door de toen net aangestelde trainer David Wagner zelfs de aanvoerdersband omgeschoven. In totaal keepte hij vooralsnog 41 officiële wedstrijden namens Schalke.

De keeper wordt gezien als de opvolger op de lange termijn van Neuer, die met zijn 33 jaar richting het einde van zijn loopbaan begint te raken. De vaste keeper van Die Mannschaft ligt echter nog tot medio 2021 vast bij Bayern en in Duitsland is men ervan overtuigd dat hij zijn contract binnenkort open gaat breken tot medio 2023. Nübel lijkt zodoende voorlopig geduld te moeten hebben.