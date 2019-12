Bayern München geeft voorlopig duidelijkheid over trainerspositie

Hansi Flick blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen de trainer van Bayern München.

Dat communiceert de Duitse topclub via de officiële kanalen. Der Rekordmeister meldt dat er zaterdag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge, sportief directeur Hasan Salihamidzic en Flick, waarin men tot de conclusie is gekomen dat de interim-trainer in ieder geval het seizoen zal afmaken.

nam begin november afscheid van Niko Kovac, die werd ontslagen wegens de tegenvallende resultaten. Flick werd aangesteld als interim-trainer, terwijl de club zich beraadde op een definitieve opvolger voor Kovac.

Diverse namen, waaronder die van Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Josep Guardiola en Thomas Tuchel, passeerden de afgelopen tijd de revue, maar de afgelopen weken schreven Duitse media al dat het aannemelijk was dat Flick het seizoen zou afmaken.



Volgens de laatste berichten van BILD zou Tuchel de droomkandidaat van Bayern zijn. De trainer van Paris Saint-Germain kan goed opschieten met Flick, die men in München sowieso wil behouden na dit seizoen.

Lees beneden verder

In het statement communiceert der Rekordmeister dat Flick 'in ieder geval' tot het einde van het seizoen de eindverantwoordelijke is bij Bayern, waardoor het dus niet uitgesloten is dat hij dan definitief aangesteld wordt.



"Ik ben blij dat Bayern het vertrouwen in mij houdt als hoofdtrainer", laat Flick op de website van Bayern weten. "Ik geniet er echt van om met het team en de staf te werken. We hebben een goede uitgangspositie gecreëerd voor de tweede seizoenshelft in de , de en de ."

"We moeten de batterijen weer opladen op het trainingskamp en ons intensief voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Dan zullen we na de winterstop proberen zoveel mogelijk overwinningen en prijzen naar München te brengen."



"Het feit dat onze spelers zichzelf de afgelopen weken overtuigend hebben gepresenteerd, laat zien dat we met Hansi op de juiste weg zijn. Ik ben blij dat we kunnen blijven samenwerken en hij verdient het vertrouwen", voegt Salihamidzic toe.

Ook Rummenigge is in zijn nopjes met het aanblijven van Flick. "De sportieve ontwikkeling is onder zijn leiding uitstekend en ook de sportieve resultaten stemmen ons uitermate tevreden. Ik ben ervan overtuigd dat we in het nieuwe kalenderjaar deze ontwikkeling kunnen doorzetten."