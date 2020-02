'Bayern München geeft niet op en keert voor tweede keer terug bij Ajax'

Bayern München is nadrukkelijk in de markt voor Sergiño Dest, zo weet De Telegraaf vrijdagavond te melden.

De Duitse grootmacht wil de rechtsback van na afloop van dit seizoen heel graag naar de halen. Naar verluidt staat Ajax niet onwelwillend tegenover een verkoop van Dest, mits er een aantrekkelijk bod op tafel komt. Volgens voornoemde krant heeft Bayern een bod van twintig miljoen euro neergelegd bij Ajax.

Het is alweer de tweede keer in korte tijd dat de Duitsers aankloppen bij Ajax voor Dest. In de winterstop kreeg Bayern nog duidelijk te horen van directeur voetbalzaken Marc Overmars dat de jonge vleugelverdediger absoluut niet te koop was. Inmiddels lijken de verhoudingen toch anders te liggen in Amsterdam, wat bijzonder gunstig is voor de koploper in de Bundesliga.

Joes Blakborn, zaakwaarnemer en tevens advocaat van Dest, wil tegenover bovengenoemde krant niets kwijt over de vermeende interesse van Bayern in de rechtsback. De pas negentienjarige flankspeler beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2022.

Dest is dit seizoen doorgaans een vaste waarde onder trainer Erik ten Hag. Hij staat tot dusver op 2 doelpunten en 6 assists in 27 optredens in de hoofdmacht.

Dest kwam door zijn sterke spel voor Ajax in de eerste helft van het seizoen in de aandacht te staan van bondscoach Ronald Koeman. Laatstgenoemde zag in de Ajacied een rechtsback voor de komende jaren. Dest dacht lang na over zijn keuze, maar besloot uiteindelijk voor een interlandloopbaan in het shirt van de Verenigde Staten.