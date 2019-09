"Bayern München denkt in januari opnieuw aan Sané"

Leroy Sané staat nog steeds op het lijstje van Bayern München. Dat zegt clubpresident Uli Hoeness.

Sané stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van de Duitse kampioen, maar door een blessure kwam het niet van een deal met . In de wedstrijd om de Community Shield raakte Sané namelijk zwaar geblesseerd aan zijn knie. De 23-jarige Duitser kan pas in het nieuwe kalenderjaar zijn rentree maken.

Hoeness sluit niet uit dat Sané dan inmiddels onder contract staat bij . "We moeten afwachten hoe zijn revalidatie verloopt en dan zullen in januari of februari de nieuwe leiders de situatie bekijken en bespreken", sprak de clubicoon tegen Sports Illustrated. Hoeness verwees daarmee naar de nieuwe president die de club krijgt, aangezien hij bij de verkiezingen in november niet voor een nieuwe termijn gaat.

Leroy Sané speelde tot nu toe 134 officiële wedstrijden voor Manchester City, dat hem in 2016 weghaalde bij . Hij scoorde tot nu toe 39 keer, waarvan zestien treffers vorig seizoen. Zijn contract in het Etihad Stadium verloopt na volgend seizoen.

Als Sané naar München vertrekt, wordt hij de volgende topspeler in de sterke selectie van Niko Kovac. Hoeness begrijpt niet waarom de hoofdtrainer van de Rekordmeister uit sommige hoeken kritiek krijgt. "Hij is nog jong (47 jaar, red.) en heeft niet veel internationale ervaring, maar hij heeft toch al twee titels gepakt en aan een nieuw team gebouwd."

Na vijf speelronden in de is Bayern nog ongeslagen en staat men tweede met elf punten. Koploper heeft er twee meer. Zaterdagmiddag gaat de formatie van Kovac op bezoek bij Paderborn.