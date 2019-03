Bayern München deelt langdurig contract uit aan Duits international

Serge Gnabry heeft zijn contract bij Bayern München met drie jaar verlengd, zo meldt de Duitse grootmacht dinsdag via de officiële kanalen.

De 23-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder en verbintenis tot de zomer van 2023. "We zijn blij dat we Serge voor de lange termijn aan de club hebben weten te binden", reageert sportief directeur Hasan Salihamidzic.

"In zijn eerste seizoen bij ons heeft hij grote stappen gezet. Serge is een van onze jonge talenten en belangrijk voor de toekomst van de club. We zijn ervan overtuigd dat we nog veel plezier aan hem gaan beleven" aldus Salihamidzic over Gnabry, die zelf ook enorm verheugd is met zijn nieuwe contract. "Ik heb het hier enorm goed naar mijn zin. Ik hoop veel prijzen te winnen en mooie momenten te beleven bij Bayern. Ik ben tevreden over hoe het nu gaat, maar weet dat ik mezelf verder moet ontwikkelen."

Gnabry vertrok op jonge leeftijd bij VfB Stuttgart om in de jeugdopleiding van Arsenal te spelen. Na een uitleenperiode aan West Bromwich Albion telde Werder Bremen in de zomer van 2016 ongeveer vijf miljoen euro voor hem neer. Een jaar later werd Gnabry voor circa acht miljoen euro naar Bayern gehaald. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan TSG Hoffenheim.

Deze voetbaljaargang kwam hij in de Bundesliga tot 21 wedstrijden en 6 doelpunten voor zijn werkgever, terwijl hij ook in de beker tweemaal doel trof. De buitenspeler die ook in de spitspositie uit de voeten kan, kwam vijf keer in actie voor de nationale ploeg en was viermaal trefzeker.