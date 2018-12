Bayern München blokkeert transfer: "Hij blijft voor ons spelen"

Mats Hummels heeft zijn zinnen gezet op een transfer.

De centrale verdediger aast volgens BILD op een overstap naar de Premier League en zaakwaarnemer Marc Kosicke was onlangs nog in Londen, zo schrijft de boulevardkrant. Chelsea en Tottenham Hotspur zouden belangstelling hebben voor de international.

Hummels heeft onder Niko Kovac geen basisplaats daar de trainer de voorkeur geeft aan Jérôme Boateng en Niklas Süle. Hij is al langer 'ongelukkig' met zijn rol en een nieuw avontuur zou dus uitkomst kunnen bieden. Directeur Karl-Heinz Rummenigge is echter niet van plan om de dertigjarige Hummels te laten gaan, zo vertelt hij in de Duitse pers.



"We hebben een paar dagen geleden met Mats gesproken en hij blijft in de tweede helft van het seizoen voor Bayern spelen." Sportief directeur Hasan Salihamidzic vult aan: "We hebben met Mats gesproken en het was een goed gesprek. Mats voelt zich erg goed in München en als een speler niet altijd speelt, dan is het duidelijk dat er altijd discussie is."



"Ook Mats wilde met ons praten. We hebben ons standpunt toegelicht en hij het zijne. Ik denk dat we het gemeenschappelijke wel hebben bereikt", besluit Salihamidzic. Hummels begon woensdag in de basis in het duel met RB Leipzig en er werd een 1-0 overwinning geboekt. Bayern heeft nu nog 'maar' zes punten minder dan koploper Borussia Dortmund.