Bayern München blijft winnen; Wout Weghorst juicht eindelijk weer

Bayern München blijft aan de winnende hand. De Duitse topclub won bij Fortuna Düsseldorf ook het derde officiële duel onder leiding van Hansi Flick.

Bayern profiteerde bovendien van de misstap van bij 1. FC Union Berlin. De achterstand op de koploper is teruggebracht tot een punt. Het van Peter Bosz en waren aan elkaar gewaagd, terwijl mede dankzij een treffer van Wout Weghorst de volle buit overhield aan het uitduel met . Het was de eerste -goal van de Nederlander sinds 19 oktober.

- 0-4

Het team van Flick legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning. Bayer was vanaf het startsignaal klaarwakker en zette hoog druk. Vanaf de elfde minuut liep de thuisploeg achter de feiten aan. Na voorbereidend werk van Joshua Kimmich was het Benjamin Pavard die de bal net voldoende beroerde: 0-1.

Na nog geen half uur spelen leidde een fatale pass van Zack Steffen de 0-2 in: de keeper speelde de bal in de voeten van Thomas Müller, waarna uiteindelijk Corentin Tolisso scoorde. Luttele minuten later bepaalde Serge Gnabry op aangeven van Müller de ruststand in de Merkur Spiel-Arena.

In de tweede helft toonde Bayern niet dezelfde spelvreugde als voor de onderbreking, terwijl Fortuna niet bij machte was om gevaarlijk te worden voor het doelgebied van Manuel Neuer. Twintig minuten voor het einde verscheen de 0-4 op het scorebord: Müller kon een pass van Lewandowski niet verzilveren, maar Philippe Coutinho wél.

Lewandowski slaagde er ook in de tweede helft niet in om te scoren en zodoende bleef de Pool voor het eerst dit seizoen in een Bundesliga-duel verstoken van een doelpunt.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1-1

In een eerste helft met een hoog tempo waren de teams van Bosz en Christian Streich aan elkaar gewaagd, al moet gezegd worden dat Karim Bellarabi tot tweemaal toe het aluminium raakte: na een paar minuten spelen én in de extra tijd. Na vijf minuten spelen kopte de vrijstaande Lucas Höler van dichtbij uit een corner de 0-1 tegen de touwen. Bayer verhoogde de druk op de defensie van de bezoekers, die goed standhielden maar negen minuten voor rust alsnog de 1-1 moesten incasseren. Moussa Diaby kreeg de bal van Kerem Demirbay, ontdeed zich van Janik Haberer en schoot het leer uiterst precies langs Mark Flekken: 1-1.

In de tweede helft kwam het initiatief vrijwel uitsluitend van Bayer, maar dat vertaalde zich niet in een verdiende voorsprong. De hoge druk zorgde ervoor dat de bezoekers in de 67e minuut via snel combinatievoetbal bijna zelfs de leiding namen, maar Lukas Hradecky voorkwam met zijn been dat Höler een counter doeltreffend afrondde.

Eén minuut later liet Diaby na om voor de 2-1 te zorgen, toen hij Flekken voorbij was máár de bal niet in het lege doel kon krijgen. Drie minuten voor tijd voorkwamen twee spelers van Freiburg op de doellijn dat een inzet van Bellarabi van twee meter afstand over het doel ging.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2

Met Wout Weghorst en Bas Dost hadden beide ploegen een Nederlandse spits in de basiself staan, terwijl de bezoekers ook met Jeffrey Bruma in de gelederen aan de aftrap verschenen. Het was Gonçalo Paciência echter die voor het eerste gevaar zorgde, maar zijn inzet werd gekeerd door Koen Casteels. Aan de overkant was het tien minuten later wel raak toen Weghorst een schot van Maximilian Arnold met het hoofd zodanig van richting veranderde dat Felix Wiedwald kansloos was.

Die Wölfe zaten zodoende op rozen, maar kregen vlak voor rust toch een domper te verwerken toen Marcel Tisserand binnen zeven minuten twee gele kaarten pakte en moest inrukken. Vijf minuten na de rust leek Dost zijn ploeg vervolgens weer op gelijke hoogte te zetten, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook met een man meer slaagde Eintracht er daarna niet in om te scoren en doordat doelman Wiedwald met nog 25 minuten te gaan de bal in de voeten van João Victor speelde, werd er zelfs een 0-2 nederlaag geleden.

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2-0

Borussia Mönchengladbach begon als koploper aan het duel met de promovendus, maar kwam na een kwartier spelen verrassend op achterstand. Nadat Patrick Herrmann de paal nog had getroffen, was het vlak daarna aan de overkant raak via Anthony Ujah. Union verdubbelde de voorsprong zes minuten later bijna via Marcus Ingvartsen, die zijn poging echter eveneens op de paal zag eindigen. De bezoekers gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker en kregen de beste kans vlak voor rust via Alassane Pléa, die echter op doelman Rafal Gikiewicz stuitte.

Lees beneden verder

In de tweede helft bleven verdere grote mogelijkheden uit voor Die Fohlen en in de blessuretijd werd het ook nog 2-0 voor Sebastian Andersson. Union staat door de zege nu zeven punten boven de rode streep, al komt de concurrentie later dit weekend nog wel in actie.

- 1-2

Schalke won drie van zijn vier laatste uitduels in de Bundesliga en ook op bezoek bij Werder Bremen zegevierden die Königsblauen uiteindelijk. Een tot dan niet bijster boeiende wedstrijd werd op slag van rust opengebroken door een curieus doelpunt van Amine Harit. De beloftevolle middenvelder leek een indraaiende voorzet te willen geven, maar de bal belandde pardoes in de verre hoek: 0-1.

Schalke kon zo met een voorsprong aan de thee en vrij snel na de onderbreking volgde ook het tweede doelpunt van de bezoekers. Ditmaal was het Benito Raman die kon scoren na gestuntel van centrumverdediger Sebastian Langkamp. In de absolute slotfase deed Yuya Osako nog wel wat terug namens de thuisploeg, waar Davy Klaassen de negentig minuten volmaakte, maar de 2-2 zat er uiteindelijk niet meer in.