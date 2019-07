Bayern München blijft hopen op Leroy Sané

Karl-Heinz Rummenigge benadrukt in de Duitse media dat Bayern München de hoop niet heeft opgegeven om Leroy Sané weg te halen bij Manchester City.

De Duitse kampioen heeft er deze zomer geen geheim van gemaakt dat Sané op het wensenlijstje staat. Pep Guardiola wil zijn pupil echter niet kwijt. "Bayern praat nou al een hele tijd over hun interesse, maar Leroy is van ons en hopelijk blijft hij voor volgend seizoen hier. En het jaar erna ook", zei de manager van deze week.



Volgens voorzitter Rummenigge valt een transfer van Sané echter niet helemaal uit te sluiten. "Ik weet niet of Pep wel weet wat er zich allemaal afspeelt bij zijn club. Geen idee. Laten we afwachten", wordt de Duitser geciteerd door Bild. "Als er iets aan te kondigen is, zullen we dat doen."



Manchester City wil de 23-jarige Sané graag aan een nieuw contract binden. "Het is uiteindelijk zijn beslissing, net als eerder met Jadon Sancho", aldus Guardiola. "We willen hem houden en we doen er alles aan, maar als hij het zelf niet wil, wat kun je dan nog doen? Niets."



Leroy Sané, die in het Etihad Stadium een contract tot medio 2021 heeft, scoorde afgelopen seizoen zestien keer in 47 officiële wedstrijden van The Citizens. De Engelse kampioen verlangt voor de offensieve speler naar verluidt een slordige 100 miljoen euro.