Bayern München biedt 39 miljoen op Hudson-Odoi

De tiener is het onderwerp van een van de grootste transferverhalen tijdens de transferperiode in Europa.

Bayern München heeft een vierde bod van 39 miljoen euro uitgebracht op Chelsea's wonderkind Callum Hudson-Odoi, waar the Blues onder verhoogde druk komen te staan om hun eigen jeugdspeler te verkopen, zo begrijpt Goal.

Chelsea moet het bod nog accepteren en heeft gehoopt het contract van hun achttienjarige vleugelaanvaller te vernieuwen, maar ze hebben geen overeenstemming kunnen bereiken met Hudson-Odoi, die ongelukkig was geworden met een gebrek aan kansen in het eerste team in aanloop naar de transferperiode.

Er wordt aangenomen dat Hudson-Odoi nog steeds in de race is voor een plek voor de eerste wedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup tegen Tottenham Hotspur op dinsdagavond. Het is waarschijnlijk dat hij in actie zal komen op Wembley, terwijl Ruben Loftus-Cheek aan de zijlijn staan en Pedro en Willian waarschijnlijk de negentig minuten niet kunnen voltooien.

Chelsea zal nog steeds het lot van Hudson-Odoi bepalen, maar met nog maar achttien maanden te gaan op zijn huidige contract, kan de Premier League-club besluiten dat het aanbod van de regerend Duits landskampioen te goed is om te laten liggen.

Juventus, Real Madrid en Borussia Dortmund hadden eerder intersse in Hudson-Odoi, maar het is duidelijk geworden dat Bayern het meest toegewijd is in hun toenadering en ze zijn bereid om hem het shirt met nummer 1- aan te bieden, dat hij het liefst draagt.