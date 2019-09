Bayern mengt zich in strijd tussen Neuer en Ter Stegen en dreigt met boycot

Marc-André ter Stegen is al jaren eerste keus bij Barcelona, maar bij de Duitse nationale ploeg moet hij nog altijd voorrang geven aan Manuel Neuer.

Ter Stegen sprak onlangs publiekelijk zijn frustratie uit over deze situatie, waarna Neuer weer op die woorden inging. , de werkgever van de eerste keus bij die Mannschaft, heeft zich bij monde van voorzitter Uli Hoeness nu ook in de woordenwisseling gemeld.

Hoeness heeft volgens BILD namelijk gedreigd met een boycot van de Duitse nationale ploeg als bondscoach Joachim Löw er inderdaad voor kiest een wijziging door te voeren onder de lat. "Voordat dat gebeurt, zullen wij geen spelers meer beschikbaar stellen", wordt hij geciteerd door de boulevardkrant. De situatie bij Duitsland doet denken aan de voorbereiding op het WK van 2006, toen Jens Lehmann Olivier Kahn uit het doel verdreef.

Hoeness vindt echter niet dat beide gevallen vergelijkbaar zijn: "Nee. Wij zullen het echter niet accepteren dat er een wissel plaatsvindt." De oud-speler van der Rekordmeister ging vorige week na de -wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado ook al in op de situatie: "We laten het in de toekomst niet meer gebeuren dat een van onze spelers zonder reden beschadigd zal worden", liet Hoeness toen horen. De preses voegde toen toe dat 'de oren van Löw zullen suizen als hij gehoord heeft wat wij te zeggen hebben'.

Of Bayern er inderdaad voor kan kiezen om geen spelers meer af te leveren valt overigens te bezien. Teammanager van de Duitse nationale ploeg Olivier Bierhoff maakt zich in ieder geval niet ongerust: "Nee, een club is volgens de FIFA-statuten verplicht om spelers beschikbaar te stellen."

Bondscoach Löw toont zich ook niet onder de indruk van het relletje: "Ik laat me door zoiets niet beïnvloeden. Ik kijk compleet relaxt naar de toekomst."