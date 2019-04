Bayern-legende Matthäus tipt Liverpool als CL-winnaar

De voormalig Duits international denkt dat Liverpool de Champions League gaat winnen en kondigt vast versterkingen aan bij zijn oude club Bayern.

Lothar Matthäus ziet de Reds als de voornaamste kandidaat voor de eindzege nadat in de vorige ronde te sterk was voor 'zijn' . Dankzij een 1-3 zege in Duitsland gingen de Engelsen door na de aanvankelijke 0-0 op Anfield. Hoewel Bayern dus verloor van Liverpool en en Dortmund van en Tottenham, denkt Matthäus niet dat het Duitse voetbal in een dip zit. Hij roemt vooral de kracht van de Premier League en dan vooral Liverpool.

In gesprek met Goal en SPOX omschrijft hij het als volgt: "Andere landen hebben periodes van droogte gekend en onze teams kwamen heel sterke tegenstanders tegen in de achtste finales. Vorig jaar speelde Bayern tegen en nu was het Liverpool, mijn persoonlijke favoriet voor de eindzege", aldus Matthäus.

"Bayern verdiende het op basis van beide duels niet om door te gaan en van Schalke verwacht je sowieso niet veel als je afgaat op hun resultaten in dit seizoen van de . Ze speelden vorig jaar boven hun kunnen toen ze tweede werden in de competitie", somt de oud-international op. "Dortmund had twee keer een goede eerste helft tegen Tottenham, maar dat is niet genoeg op dit niveau. je moet twee keer negentig minuten volhouden als je verder wilt komen."

Matthäus speelde zelf verspreid over twee periodes voor Bayern en is van mening dat zijn oude werkgever goed moet investeren om de aansluiting met de Europese top te behouden. "Bayern heeft nog een of twee spelers nodig om gelijke tred te houden met de topteams uit Engeland, Spanje, Italië en Paris Saint-Germain", betoogt de voormalig Beste speler van de Wereld.

Bayern heeft de eerste versterkingen voor komend seizoen al aangekondigd en Matthäus denkt niet dat het daarbij blijft. "Met Lucas Hernandez en Benjamin Pavard komen er al twee Franse wereldkampioenen bij voor de defensie", aldus de 58-jarige Duitser. "Voorin zal er ook nog wel iemand bij komen. "Timo Werner is een kandidaat die op veel posities uit de voeten kan."

"Thorgan Hazard is ook een goede speler, maar ik weet niet of hij genoeg kan brengen om Bayern München verder te helpen. Er zijn verschillende kandidaten. De mensen die er over gaan hebben een lijst en ze doen hun huiswerk. Uiteindelijk moet een speler natuurlijk bij het concept passen wat de club en de trainer voor ogen hebben."

Bayern staat in de Bundesliga op dit moment twee punten achter koploper , waar de twee ploegen elkaar zaterdag treffen. Matthäus verwacht echter dat zijn voormalig werkgever alsnog met de eer gaat strijken. "Dit is best een gek seizoen. Bayern had een slechte fase, Dortmund had een slechte fase... maar ik denk dat Bayern in het voordeel is. Zij spelen thuis en hebben meer ervaring."