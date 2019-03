Bayern kan komst van Hudson-Odoi vergeten na interlanddebuut

Het prijskaartje van de Chelsea-tiener is opnieuw gestegen na zijn eerste duel voor Engeland. De Londenaren willen hem niet zomaar laten gaan.

De droom van om komende zomer Callum Hudson-Odoi voor zo'n 40 miljoen euro weg te halen bij lijkt onmogelijk te zijn geworden nu de tiener zijn debuut voor Engeland heeft gemaakt, weet Goal.



Het 18-jarige talent kwam bij The Three Lions vrijdag als invaller binnen de lijnen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (5-0 winst). Maandag stond hij voor het eerst in de basis, in de uitwedstrijd tegen Montenegro (1-5).



Zijn uitstekende spel voor de ploeg van Gareth Southgate maakt Chelsea nog meer vastberaden om Hudson-Odoi op Stamford Bridge te houden of, op z'n minst, een astronomische transfersom te vragen.



De enige club die er bij Chelsea op heeft aangedrongen om de jonge aanvaller te verkopen, is Bayern München, ook al heeft hij in de rest van Europa nog veel meer bewonderaars. Het laatste bod van de Duitsers in januari was net iets meer dan 40 miljoen euro en Hudson-Odoi diende een transferverzoek in om naar de Allianz Arena te gaan.



Bayern bood hem meer speeltijd in het eerste elftal aan en hij zou rugnummer 10 gaan overnemen van Arjen Robben. De Nederlander neemt na afloop van dit seizoen namelijk afscheid van de club.



Hudson-Odoi kreeg in de Premier League nog geen basisplek bij Chelsea, maar het clubbestuur en de fans hebben hem hoog zitten. Zij zouden graag zien dat de Engelsman zijn contract verlengt dat in de zomer van 2020 afloopt. Bayern hoopte dat de prijs binnenkort zou dalen, omdat de speler weinig wordt gebruikt en het laatste jaar van zijn contract ingaat.



De uitnodiging die Hudson-Odoi kreeg van Southgate, maakt het voor de Duitse kampioen echter lastiger. Elk nieuw bod zal veel hoger moeten zijn dan het vorige, net zoals Chelsea een nog groter contract moet aanbieden als ze het talent willen laten bijtekenen.



, , en houden de kersverse international allemaal al meer dan een jaar in de gaten, maar zij staan niet te springen om de enorme transfersom te betalen die Chelsea verlangt.



Dortmund probeerde Hudson-Odoi te krijgen door hem te betrekken bij een ruildeal voor Christian Pulisic. Chelsea wees dat voorstel meteen af en betaalde 'gewoon' 64 miljoen euro om de Amerikaan over te nemen van BVB.



Het is duidelijk dat enige interesse van andere Premier League-clubs meteen wordt afgewezen door The Blues, na recente geruchten over belangstelling van . heeft geen interesse in Hudson-Odoi.



Ondertussen hoopt Chelsea ook het contract van George McEachran te verlengen. Hij maakte net als Hudson-Odoi deel uit van de Engelse ploeg van Onder-17 die het WK wist te winnen.



McEachran zat eerder dit seizoen op de bank tijdens Chelsea's 2-2 op bezoek bij MOL Vidi in de . De 18-jarige middenvelder wacht nog steeds op zijn officiële debuut onder Maurizio Sarri.



Het contract van McEachran loopt komende zomer af, waardoor hij net als de getalenteerde doelman Marcin Bulka transfervrij zou kunnen vertrekken.