'Bayern-icoon is rol van 'noodoplossing' zat en stuurt aan op vertrek'

Dinsdag kwamen de eerste berichten in Duitsland naar buiten dat Thomas Müller nadenkt over een vertrek bij Bayern München.

BILD weet een dag later te melden dat de middenvelder annex aanvaller de knoop inmiddels heeft doorgehakt. De Duitser is niet tevreden met zijn gebrek aan perspectief onder trainer Niko Kovac en zou in de winter willen vertrekken.

Müller moest de afgelopen vijf wedstrijden genoegen nemen met een plek op de bank en zou een 'gebrek aan waardering' voelen in de Allianz Arena. De door Bayern opgeleide aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast bij zijn werkgever en voor dit seizoen leek het een zekerheid dat hij deze verbintenis uit zou dienen.

Müller zou nu echter, mede door een statement van Kovac, van gedachten zijn veranderd. De oefenmeester verklaarde Müllers reservebeurt in de van TSG verloren wedstrijd van zaterdag met de woorden: "Als het nodig is, krijgt hij minuten."

De speler zou nu door hebben dat hij slechts wordt gezien als een 'noodoplossing' en dat de kans op speeltijd bijzonder klein is. Afgelopen zomer was nog nadrukkelijk in de markt voor honderdvoudig international van Duitsland, die ook al eerder had kunnen vertrekken.

In 2017 was er namelijk de belangstelling van en , terwijl Louis van Gaal hem twee jaar daarvoor nog naar wilde halen. Als Müller inderdaad vertrekt, komt er voor hem een einde aan negentien jaar bij der Rekordmeister.

De dertigjarige Duitser doorliep de jeugdopleiding van de club en maakt sinds 2008 deel uit van de hoofdmacht. Sindsdien maakte hij meer dan honderd doelpunten en won hij onder meer acht landstitels en de .