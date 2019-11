'Bayern heeft naast Ten Hag en Tuchel derde uiterst verrassende kandidaat'

Het was al bekend dat Thomas Tuchel en Erik ten Hag kandidaat waren om vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Bayern München te worden.

SPORT BILD weet te melden dat ook Josep Guardiola door de clubleiding wordt beschouwd als een serieuze kandidaat voor de vacature. De 48-jarige Spaanse oefenmeester werkte eerder tussen 2013 en 2016 als trainer bij der Rekordmeister.

Guardiola won met Bayern drie landstitels, tweemaal de , de Europese Supercup en het WK voor clubteams. Na drie jaar vertrok de oefenmeester naar , waar hij nu al ruim drie jaar werkzaam is. Zijn contract bij the Citizens, met wie hij twee landstitels, een en tweemaal de EFL Cup veroverde, loopt nog door tot medio 2023.

SPORT BILD schrijft dat er bij Bayern ‘gedroomd’ wordt van een terugkeer van Guardiola. De clubleiding van de regerend kampioen van Duitsland heeft nog altijd contact met de huidige manager van Manchester City, die eerder al eens liet doorschemeren dat hij wellicht als trainer zou kunnen terugkeren in de Allianz Arena. Daarnaast zou men in München geconstateerd hebben dat Guardiola na ruim drie jaar niet meer gelukkig is in Manchester, terwijl de Spanjaard nog altijd een huis in Zuid-Duitsland heeft.

Interim-trainer Hansi Flick lijkt voorlopig tot het einde van het seizoen voor de groep te staan bij Bayern, maar heeft er daarna geen problemen mee om weer een stap opzij te doen voor een trainer van wereldklasse. De vraag is echter in hoeverre een rentree in de aan het einde van het seizoen binnen de plannen van Guardiola past, daar zijn voorkeur naar verluidt nu zou uitgaan naar het coachen van een nationaal team. -trainer Ten Hag wordt momenteel als de ‘makkelijkste optie’ voor Bayern genoemd, omdat hij voorlopig alleen een vertrek midden in het seizoen heeft uitgesloten.

Het contract van Ten Hag bij Ajax loopt nog tot medio 2022, terwijl Tuchel tot 2021 vastligt bij Paris Saint-Germain. Uli Hoeness legde afgelopen weekeinde hoe Bayern te werk gaat in de zoektocht naar een definitieve opvolger voor de onlangs ontslagen Niko Kovac. “We hebben onszelf tijd verschaft met de aanstelling van Flick en moeten nu concreet maken wat we echt willen. We moeten altijd een langetermijnoplossing voor ogen houden. In de tussentijd is Flick geen slechte keuze, lijkt mij.”