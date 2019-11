Bayern-fans zien Erik ten Hag graag komen

Bayern München is op zoek naar een nieuwe trainer nu Niko Kovac begin deze week werd ontslagen. De fans zien Ajax-coach Erik ten Hag als topkandidaat.

Ten Hag wordt ook door de media genoemd, maar hij heeft zelf al aangegeven dit seizoen niet bij te vertrekken. Mogelijk dat assistent-trainer Hansi Flick deze jaargang bij Bayern volmaakt om daarna het stokje over te dragen aan de Nederlander, die in het verleden als coach van de reserveploeg van Bayern actief was.