'Bayern doet zaken met Atlético Madrid en verdubbelt transferrecord'

Bayern München staat op het punt om de komst van Atlético Madrid-verdediger Lucas Hernández af te ronden, zo claimt Marca woensdagavond.

Volgens de sportkrant maakt Hernández per 1 januari voor tachtig miljoen euro de overstap naar Beieren. Hij wordt daarmee verreweg de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van der Rekordmeister .



Op dit moment is Corentin Tolisso met een transfersom van 41,5 miljoen euro de duurste clubaankoop ooit. Bayern koos er de afgelopen jaren bewust voor om geen transfersommen te betalen die in de buurt van de honderd miljoen euro kwamen, maar voor Hernández schijnt de club bereid te zijn om de koers bij te stellen. De 22-jarige Fransman past binnen 'het nieuwe project' waar Bayern aan bouwt: de club maakt een teleurstellend seizoen door en ziet in dat de selectie verjongd moet worden.



Tachtig miljoen euro is de contractueel vastgelegde afkoopsom van Hernández, die afgelopen zomer nog bijtekende tot medio 2024. In oktober gaf hij aan een aanbieding van Real Madrid te hebben afgeslagen, en daarmee de kans om samen met zijn broer Theo te spelen. Hernández sprak de intentie uit om zijn langlopende contract uit te dienen in het Wanda Metropolitano. "Ik wil hier nog vele jaren blijven. Wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren als er een andere aanbieding langskomt, maar een transfer naar Real zou nooit plaats kunnen vinden."



Hernández is afkomstig uit de jeugdopleiding van Atlético en debuteerde in december 2014 voor het eerste elftal. Sindsdien was de linksback annex centrumverdediger goed voor 63 competitieduels. Afgelopen zomer werd hij bovendien wereldkampioen met Frankrijk en speelde hij alle duels op het toernooi. Het is denkbaar dat het duel met Deportivo Alavés van 8 december, waarin Hernández geblesseerd uitviel, zijn laatste duel was voor Atlético.