Bayern-doelwit Hudson-Odoi dient transferverzoek in

De tiener is het onderwerp geweest van meerdere aanbiedingen van de Duitsers en is klaar om druk te zetten achter een mogelijke transfer.

Chelsea-tiener Callum Hudson-Odoi heeft een transferverzoek ingediend in de hoop een stap naar Bayern München mogelijk te maken, zo kan Goal bevestigen.

De regerend Duits landskampioen heeft meerdere biedingen uitgebracht op de Engelsman en hij is van plan om de zaak te laten escaleren om de Londenaren ervan te overtuigen hem te laten vertrekken.

Bayern staat te popelen om met Chelsea te onderhandelen en is bereid zijn bod te verhogen, hoewel ze nog met een verhoogde aanbieding moeten komen.

De Duitse club heeft eerder een bod van veertig miljoen euro uitgebracht en heeft de jongeling beloofd een belangrijk onderdeel te maken van de renovatie van Niko Kovac' ploeg na het seizoen 2018/19. Bayern is zelfs zover gegaan om het nummer 10-shirt, momenteel gedragen door de vertrekkende Arjen Robben, aan te bieden om Hudson-Odoi zijn potentiële rol te laten zien.

Chelea-manager Maurizio Sarri betoogde eerder Hudson-Odoi het beste zijn ontwikkeling voort kon zetten bij de Premier League-club, waar hij al sinds zijn achtste speelt.

Hudson-Odoi heeft aangedrongen op een transfer in de hoop van het veiligstellen van speeltijd, wat moeilijk te verkrijgen is op Stamford Bridge. De achttienjarige vleugelspeler heeft dit seizoen slechts drie keer zijn opwachtig gemaakt in de Premier League als wisselspeler, waar zijn enige basisplaatsen in bekerwedstrijden kwamem.

Hij stond twee keer aan de aftrap in vier wedstrijden in de Europa League, terwijl hij ook basisplekken had in de Carabao Cup en FA Cup.

Chelsea heeft Hudson-Odoi geprobeerd te verleiden om door hem meer speeltijd aan te bieden en een verbeterd contract met een salaris van 80.000 euro per week aan te bieden, waar zijn huidige verbintenis in de zomer van 2020 afloopt. Ondanks een toename in speeltijd in januari, zat Hudson-Odoi afgelopen week op de bank in de return tegen Tottenham Hotspur in de finale van de Carabao Cup.

De zorgen over zijn rol bij the Blues lijkt erop te wijzen dat hij in de voetsporen gaat treden van Jadon Sancho bij Borussia Dortmund, die vertrok bij Manchester City en heeft zich ontpopt tot een van de topspelers van de Bundesliga met zes doelpunten en negen assists in de competitie. Reiss Nelson, die Arsenal op huurbasis verliet voor TSG 1899 Hoffenheim, maakt ook naam in Duitsland.

En met nog vijf dagen te dagen tijdens deze transferwindow, lijkt Hudson-Odoi de trend te volgen van Engelse jongelingen die elders op het Europese vasteland naam maken.