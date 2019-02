Bayern boos om 'achterlijke uitspraken' over Lewandowski

Bij Bayern München is men niet te spreken over uitlatingen van oud-speler Dietmar Hamann over spits Robert Lewandowski.

Hamann stond tussen 1993 en 1998 bij de topclub uit Beieren onder contract. Als analist voor Sky uitte hij zich onlangs kritisch over Lewandowski en dat wordt in de Allianz Arena niet op prijs gesteld. Sportief directeur Hasan Salihamidzic haalt uit naar Hamann, al blijft Sky achter de criticaster staan.



Na de nederlaag tegen Bayer Leverkusen (3-1) van vorige week stelde Hamann dat Lewandowski 'een probleem gaat vormen' voor Bayern. Hij wees naar een moment waarop de spits zijn onvrede uitte richting Kingsley Coman, toen die voor eigen succes ging in plaats van de bal afgaf. "Zijn theatrale gedrag, zijn soms lusteloze houding op het veld, zijn gebaartjes richting zijn medespelers: het is duidelijk dat hij een loner is."



"Als spits van Bayern München moet je ook van waarde zijn als je zelf geen doelpunten maakt. Maar dat is nu niet het geval. Ik heb het idee dat hij weinig vrienden heeft en een splijtzwam in de selectie is." Zelf noemde Lewandowski de opmerkingen 'achterlijk' en ook Salihamidzic heeft er geen goed woord voor over. "Lewandowski is geen probleem voor Bayern, maar Hamann is een probleem voor Sky", stelt de directeur tegenover hetzelfde tv-station.



Salihamidzic spreekt van een 'campagne' tegen de Pool. "Robert is een leider in de ploeg en hij is onze topscorer. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Als hij op zo'n manier wordt bekritiseerd, kunnen we dat niet accepteren." Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge stelt dat Hamann 'geen reactie waard is'. Sky schrijft in een statement echter dat Hamann 'al vele jaren een van de meest gerespecteerde analisten' is en dat zijn mening 'vaak hoog wordt aangeslagen'. "Het gaat vaak om controversiële uitspraken waar niet iedereen het mee eens is. Daar valt altijd een objectieve discussie over te voeren."



Zaterdag reageerde Lewandowski met zijn voeten, door een doelpunt en een assist te verzorgen tegen Schalke 04 (3-1). De spits maakte zijn honderdste treffer in de Allianz Arena. "Dat is een mooi moment en iets bijzonders. Ik ben er erg blij mee, het is een droom die uitkomt. Het is iets waar ik trots op moet zijn." Niettemin blijft Hamann bij zijn uitspraken. "In de afgelopen twaalf à achttien maanden is hij naar mijn idee niet meer dezelfde speler als daarvoor."