Bayern bevestigt interesse: "Hij zit in dezelfde categorie als Sancho"

Niko Kovac maakt er geen geheim van dat Bayern München belangstelling heeft voor Callum Hudson-Odoi.

De achttienjarige linksbuiten heeft bij Chelsea nog maar een contract tot medio 2020 en Bayern zou al een bod hebben uitgebracht van 33 miljoen euro. Of Hudson-Odoi naar Beieren komt, kan Kovac echter niet beloven.

"Hij is een goede speler. Hij bevindt zich in dezelfde leeftijdscategorie als Jadon Sancho (Borussia Dortmund, red.). Het is logisch dat we die spelers kennen en observeren. Maar of we hem halen, dat moet je aan Brazzo vragen", doelt de trainer in een interview met Sport1 op technisch directeur Hasan Salihamidzic.



"We moeten niet alleen kijken naar talentvolle en jonge spelers, maar ook naar eindproducten. Jonge spelers hebben tijd nodig, maar we streven natuurlijk na om op topniveau te blijven", besluit Kovac. Chelsea zou overigens twee eerdere biedingen van Bayern hebben afgeslagen. Het ging om voorstellen van minimaal 15 en 22 miljoen euro.