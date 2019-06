Bayern bevestigt akkoord: Hummels is duurste Dortmund-aankoop ooit

Mats Hummels keert definitief terug bij Borussia Dortmund, zo bevestigt zijn werkgever Bayern München.

Alleen de medische keuring kan de transfer van de dertigjarige verdediger nog in de weg staan. Hummels maakt voor een bedrag van 38 miljoen euro inclusief enkele bonussen de overstap naar BVB, zo meldde Kicker woensdagmiddag al. De mandekker tekent voor drie seizoenen bij Dortmund.

Hummels speelde de afgelopen drie seizoenen in dienst van Bayern, dat hem in 2016 voor 35 miljoen weghaalde bij Dortmund. Der Rekordmeister verkoopt de centrumverdediger, die 118 keer voor Bayern uitkwam en daarin 8 doelpunten maakte, dus met een kleine winst terug aan zijn grootste concurrent. Hummels werd met Bayern drie keer kampioen en won twee keer de beker.

Hummels had al een persoonlijk akkoord bereikt met Dortmund over een driejarig contract en het wachten was dus op een overeenkomst tussen beide clubs. De zeventigvoudig Duits international, die door bondscoach Joachim Löw niet meer wordt opgeroepen, is de duurste aankoop ooit van Dortmund. Dat record stond op naam van André Schürrle, die in 2016 voor dertig miljoen euro overkwam van .

Hummels komt uit de jeugd van Bayern, maar wist daar in het begin van zijn loopbaan niet door te breken. Dortmund nam de verdediger in 2008 na een succesvolle huurperiode voor 4,2 miljoen euro definitief over van de Duitse recordkampioen. Bij BVB groeide de mandekker uit tot een belangrijke basiskracht. In negen seizoenen speelde Hummels 309 officiële wedstrijden, waarin hij 25 keer scoorde.