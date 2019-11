'Bayer Leverkusen wil Ajax te snel af zijn met bod van dertien miljoen euro'

Exequiel Palacios werd afgelopen week in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

Het was al duidelijk dat de Amsterdammers niet de enige gegadigden zijn in de strijd om de 21-jarige middenvelder van , maar is nu zelfs al buitengewoon concreet. Volgens TyC Sports is de werkgever van Peter Bosz in de persoon van sportief directeur Simon Rolfes al in Argentinië om de transfer af te ronden.

Bayer Leverkusen heeft een bedrag van dertien miljoen euro over voor Palacios, al kan dat bedrag volgens het Argentijnse medium door bonussen verder oplopen. De middenvelder heeft bij River Plate een afkoopclausule van vijftien miljoen in zijn contract.

Die Werkself deden niet lang geleden al eens zaken met River Plate. Lucas Alario werd in de zomer van 2017 voor 24 miljoen overgenomen van de club uit Buenos Aires.

Ook Kicker maakt melding van de belangstelling van Bayer Leverkusen voor Palacios. Het Duitse voetbaltijdschrift meldt dat de viervoudig Argentijns international een uitermate goede indruk heeft achtergelaten bij de clubleiding van de Duitse club.

Lees beneden verder

Er wordt tevens geschreven dat vertegenwoordigers reeds in Argentinië zijn voor de onderhandelingen, al wordt de naam van Rolfes niet concreet genoemd. Kicker weet te melden dat River Plate ondanks de afkoopclausule minimaal twintig miljoen wenst over te houden aan Palacios.

Palacios gold eerder dit jaar naar verluidt als een belangrijk doelwit voor , maar van een overstap naar de Koninklijke kwam het uiteindelijk niet. Zijn naam passeerde verder de revue bij onder meer Paris Saint-Germain, , en en nu zou dus ook zich in de strijd hebben gemengd.

Het contract van Palacios loopt nog tot medio 2021, maar bevat dus een afkoopclausule van vijftien miljoen.