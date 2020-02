Bayer Leverkusen maakt ook indruk in Oporto; Weghorst juicht in Zweden

Bayer Leverkusen verkeert in de belangrijkste fase van het seizoen in topvorm.

Het team van Peter Bosz verzekerde zich donderdagavond ten koste van van de achtste finales van de . De 1-3 overwinning, een week na de 2-1 zege op de Portugezen, was alweer de negende zege van Bayer in de laatste tien duels in alle competities.

Ook stapte tegelijkertijd als winnaar van het veld. Een week na de 2-1 overwinning op Malmö FF boekte de -club een uitstekende 0-3 zege op Zweedse bodem.

FC Porto - 1-3

Het team van Bosz verzekerde zich in de eerste helft met het belangrijke uitdoelpunt al op voorhand van plaatsing voor de achtste finales. FC Porto startte goed, legde aanvallend voetbal op de mat, maar Bayer bleef rustig en benutte bovendien na dertien minuten spelen ook meteen de eerste kans.

Lucas Alario stond niet buitenspel toen hij de bal van Kai Havertz kreeg en schoot de bal diagonaal achter Agustín Marchesín. In het restant van het eerste bedrijf bleef FC Porto op de helft van Bayer spelen, maar de thuisploeg speelde bij vlagen onnauwkeurig én ook de defensie van de Duitsers maakte een zekere indruk.

De beste kans was een kopbal van Otávio, die een halve meter naast knikte. Bayer, waar Daley Sinkgraven een basisplaats had, trok de wedstrijd in de tweede helft definitief naar zich toe.

Vijf minuten na rust zag Havertz de vrijstaande Kerem Demirbay niet over het hoofd en diens schot ging onder Marchesin door: 0-2. Na twee assists was het acht minuten later de beurt aan Havertz om zelf te scoren.

Net als voorafgaand aan de 0-2 kwam Moussa Diaby niet langs Marchesin, maar Havertz mikte de bal vanaf een meter of twaalf alsnog in het net. De eretreffer kwam op naam van de onbewaakte Moussa Marega, die na 65 minuten spelen een voorzet van Otávio binnenkopte.

Malmö FF - VfL Wolfsburg 0-3

De minimale voorsprong voor het team van Oliver Glasner in de rust was verdiend te noemen. Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, had in de eerste 45 minuten het meeste initiatief, terwijl de thuisploeg zich alleen in enkele fases niet onbetuigd niet.

Echt grote kansen waren er echter niet, tot het moment dat Wolfsburg vier minuten voor rust de eerste noemenswaardige poging ook meteen benutte.

Na een combinatie met Weghorst schoot Josip Brekalo de bal met rechts vanaf een meter of zeventien in de rechterhoek. De scheidsrechter dacht aan buitenspel, maar daar wilde de VAR niet mee ingaan.

Wolfsburg had nog een doelpunt nodig om in ieder geval een verlenging te voorkomen, maar het werd nog veel mooier voor die Wölfe. In de 65e minuut stuitte Admir Mehmedi op Johan Dahlin, maar uiteindelijk was het Yannick Gerhardt die de bal in de verste hoek schoot: 0-2.

De doelpuntenmaker was vier minuten later degene die João Victor niet over het hoofd zag, waarna de Braziliaan zijn derde Europese treffer van het seizoen maakte. Weghorst werd een minuut later vervangen door Daniel Ginczek.