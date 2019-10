Bastian Schweinsteiger zet op 35-jarige leeftijd punt achter loopbaan

Bastian Schweinsteiger hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

De 35-jarige middenvelder laat dinsdagmiddag via een verklaring op zijn social media-kanalen weten een punt achter zijn loopbaan te zetten.

De 121-voudig international van Duitsland speelde de afgelopen jaren voor het Amerikaanse , waarmee hij dit seizoen naast een plekje in de play-offs van de Major League Soccer greep.

"Lieve fans, de tijd is gekomen. Ik zet per direct een punt achter mijn actieve loopbaan", zo schrijft Schweinsteiger in zijn verklaring op Instagram.

"Mijn dank is groot en daarbij wil ik ook , , Chicago Fire en het nationale elftal van Duitsland benoemd hebben."

"Zij hebben het voor mij mogelijk gemaakt om een geweldige tijd in de voetballerij te hebben. Daarnaast dank ik mijn vrouw Ana Ivanovic en mijn familie voor hun onvoorwaardelijke steun."

"Het einde van mijn loopbaan stemt mij enigszins droevig, maar ik kijk ook uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven. Ik hoop zeker in de voetbalwereld actief te blijven", vervolgt Schweinsteiger de uitleg omtrent zijn afscheid als profvoetballer.

"Heel veel dank voor de tijd die wij samen hebben doorgebracht. Ik zal jullie altijd met mij meedragen in mijn hart!"

Schweinsteiger speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Bayern, met het veroveren van de in 2013 als absoluut hoogtepunt bij der Rekordmeister.

De volgende mijlpaal volgde een jaar later, toen Duitsland met de spelbepaler in de gelederen de wereldtitel in de wacht sleepte. Tussen 2015 en 2017 speelde de Duitse middenvelder voor Manchester United, dat hem vervolgens naar Chicago Fire zag vertrekken.