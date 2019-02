Basisplek komt in gevaar bij Ajax: "De wisseling van de wacht is daar"

Gertjan Verbeek en Hedwiges Maduro vragen zich af hoe lang Lasse Schöne zijn basisplek nog behoudt bij Ajax.

De middenvelder is in zijn zesenhalf jaar in Amsterdam voortdurend omstreden geweest, maar begon dit seizoen in alle competitieduels waarin hij fit was vanaf de aftrap. Zondag werd Schöne in de pauze van het duel met NAC Breda (5-0) naar de kant gehaald.

Verbeek ziet dat Ajax meer creatieve mogelijkheden heeft. "Nu is Frenkie de Jong een stuk verder in zijn ontwikkeling en Lasse zijn leeftijd begint ook mee te spelen", stelt de clubloze trainer zondagavond bij FOX Sports . "Het iedere week spelen op een hoog niveau is lastig. In die zin is de wisseling van de wacht daar."



Maduro denkt dat Erik ten Hag de rol van Schöne ook kan laten afhangen van de tegenstander. Tegen NAC wisselde de trainer aanvallend: Schöne verliet het veld voor Kasper Dolberg. "NAC verdedigt in een 5-4-1-systeem. Dan kun je er gerust een controlerende middenvelder uit halen en wat aanvallender gaan spelen."



Het inbrengen van Dolberg beviel Maduro in ieder geval goed. De landgenoot van Schöne was binnen acht minuten in de tweede helft goed voor de 2-0. Door het inbrengen van Dolberg hoefde Dusan Tadic niet meer als valse spits te spelen. "Tegen tegenstanders als Real Madrid, wanneer een verdediger echt wil doordekken op hem, werkt het beter", merkt Maduro op. "Dolberg is een échte spits in de zestien. Je ziet dat je hem nodig hebt tegen een team dat zo verdedigend staat."